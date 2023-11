Ausgerechnet im Derby: Für die Turner der TG Allgäu geht es um den Wiederaufstieg

Die Turner der TG Allgäu kämpfen zuhause im Derby gegen Wangen um den Einzug ins Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga. Zuvor wird die Meister-Frage geklärt.

10.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Der Meister der 3. Kunstturn-Bundesliga Süd kommt aus dem Allgäu. Doch welche Mannschaft es sein wird, entscheidet sich erst beim Derby, wenn die TG Allgäu am Samstag ab 18 Uhr vor heimischen Publikum in der Wiggensbacher Panoramarena auf die TG Wangen/Eisenharz trifft.

TG Allgäu trifft auf TG Wangen/Eisenharz

Die TGA liegt vor dem Wettkampf durch das 36:36-Unentschieden beim TSV Unterföhring auf Rang zwei, Wangen ist durch den knappen 37:35 Sieg gegen Unterföhring mit einem Punkt Vorsprung Tabellenführer. Wangen, denen Platz zwei nicht mehr zu nehmen ist, hat sich damit bereits für das Aufstiegsfinale in zwei Wochen in Monheim qualifiziert. Für die TG Allgäu dagegen entscheidet das Spitzenduell gegen Wangen; von Meisterschaft bis Rang drei ist im Fernvergleich mit Unterföhring noch alles möglich.

Für die TG Allgäu geht es um die Rückkehr in die zweite Bundesliga

Die TG Wangen/Eisenharz turnt seit vielen Jahren in der 3. Bundesliga und zeigt hier die bislang stärkste Saison. Die TGA hingegen hat viele Jahre in der 2. Bundesliga geturnt. Nun kehrt das Allgäu-Derby nach neun Jahren zurück nach Wiggensbach. „Die beiden engen Duelle gegen Unterföhring haben gezeigt, dass das Spitzentrio auf Augenhöhe turnt. Wir wollen durch eine starke Leistung das Ruder selbst in die Hand nehmen und Richtung Meisterschaft und Aufstieg steuern“, gibt sich Max Eberle von der TG Allgäu kämpferisch. TGA Präsident Michael Läufle, der einen spannenden Wettkampf erwartet, rechnet mit einer vollen Halle: „Das ist das Herzschlagfinale der 3. Bundesliga. Die beiden Allgäuer Teams in der Deutschen Turnliga turnen um die Meisterschaft. Besser geht’s nicht.“ (läu)