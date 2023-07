So gut schlagen sich die Füssen Royal Bavarians in der 2. Baseball-Bundesliga

Die Zweitliga-Baseballer aus Füssen peilen den Einzug in die Play-offs an. Zudem steht ein größeres Bauprojekt bevor, verrät Vorsitzender Michael Stephan.

Die Füssen Royal Bavarians stehen aktuell auf Tabellenrang zwei der 2. Baseball-Bundesliga Südost. Wie bewerten Sie die bisherige Saison?

Michael Stephan: Wir sind ziemlich holprig gestartet, nachdem wir im Winter drei hochkarätige Abgänge verzeichnen mussten – unter anderem von Nationalspieler Daniel Mendelsohn. Mit Pitcher Matthew Malconian ist uns aber ein absoluter Glücksgriff gelungen. Ohne ihn wären wir aktuell nicht Zweiter. Mittlerweile haben wir das Ruder herumgerissen und stehen sechs Spiele vor dem Ende der Hauptrunde gut da.

Die besten vier Teams der Zwölfer-Liga erreichen die Play-offs. Wie laufen diese ab?

Stephan: Dieses Jahr gibt es ein neues Format – das ist richtig cool. Die Gruppe Südost spielt über Kreuz gegen die Gruppe Südwest einen Meister im Süden aus. Sollten wir auf Rang zwei bleiben, treten wir im Viertelfinale gegen den Dritten aus dem Südwesten an. Gespielt wird im Modus Best-of-Three.

Und wohin soll die Reise gehen?

Stephan: Wir wollen natürlich in die Play-offs, dafür brauchen wir aber noch ein paar Siege, unter anderem am Sonntag beim Heimspieltag gegen die Bayerische Baseball Academy. Schwer einzuschätzen ist, wie stark die Gegner im Südwesten sind. Der Aufstieg in die 1. Liga ist zurzeit kein Thema. Der Leistungssprung ist enorm und momentan haben wir auch nicht die Infrastruktur dafür.

Wie sind die Füssen Royal Bavarians, abgesehen von der Zweitliga-Mannschaft, aufgestellt?

Stephan: Wir haben aktuell 160 Mitglieder, drei Jugend- , zwei Herrenteams und ein Hobbyteam. Da Baseball in Deutschland eine absolute Randsportart ist, arbeiten wir mit einigen Schule zusammen und stellen unseren Sport Schülern und Lehrern vor, damit wir in Zukunft qualitativ und quantitativ noch besser aufgestellt sind. Außerdem sind mehrere Bauprojekte geplant.

Welche?

Stephan: Als Erstes ist eine Tribüne mit 138 Sitzplätzen geplant. Der Bauantrag ist bereits bewilligt. Nun geht es um die Finanzierung, das Projekt kostet 20.000 Euro. Spätestens nächstes Jahr soll es realisiert werden. Außerdem fehlt uns ein eigenes Klubheim, Flutlicht sowie eine elektronische Anzeigetafel. Das wird aber noch dauern.

Michael "Mitch" Stephan, Cheftrainer der Füssen Royal Bavarians in der 2. Baseball-Bundesliga. Bild: privat

Zur Person: Michael "Mitch" Stephan

Michael „Mitch“ Stephan ist 1. Vorsitzender der Füssen Royal Bavarians. Zugleich ist der ehemalige Erstliga-Spieler auch Cheftrainer und Pitcher seiner Mannschaft.

