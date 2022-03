Bayern-Legende Pfaff plaudert beim TSV Kottern auch über Intimes

Bayern-Legende erzählt beim After-Work-Abend des TSV Kottern jede Menge Anekdoten, signiert Bücher und Trikots und verspricht: „Ich bring Euren Goalie schon auf Vordermann“.

10.03.2022 | Stand: 20:00 Uhr

Endlich war Corona mal kein Thema mehr. Und auch der Krieg in der Ukraine wurde für ein paar Stunden ausgeklammert. Nur in ganz kurzen Momenten, als der Stargast des Abends über den frühen Tod seines Vaters und das ärmliche Leben in seiner Kindheit in Belgien erzählte, war die Stimmung kurz gedrückt. Ansonsten aber sorgte Jean-Marie Pfaff, Torwart-Legende des FC Bayern und der belgischen Nationalmannschaft, bei einem After-Work-Abend des Fußball-Bayernligisten TSV Kottern für viele launige Augenblicke. Harry Unflath, Sportmarketing-Chef beim Kotterner Sponsor Abt Sportsline, hatte die belgische Frohnatur einen Tag nach seinem Besuch des Champions-League-Spiels seines Ex-Klubs Bayern München gegen RB Salzburg (7:1) ins Allgäu gelockt.

FC Bayern ist für Pfaff Titelfavorit in der Champions League

Im Gespräch mit Jörg Althoff, dem Sportchef von Bild-Süd, nimmt der 68-jährige Pfaff in seiner typischen Art kein Blatt vor den Mund. Ins deutsch-belgische Kauderwelsch baut Pfaff immer wieder Pointen ein, spricht flapsig davon, dass die Salzburger die „dümmsten Menschen der Welt“ seien, wenn sie glauben, in der Allianz Arena offen nach vorne spielen zu können. Und er hievt die Bayern mit einem schelmischen Grinsen mal schnell auf den Favoritenthron für den Champions-League-Titel, weil Chelsea ohne den formschwachen Belgier Lukaku ja eh nur die Hälfte wert sei.

Beim Rückblick auf seinen Werdegang wird Pfaff immer wieder nachdenklich, macht den Spagat auf zwischen seiner hautnah erlebten Armut in der Kindheit und dem protzigen Gebaren im Profifußball. Er erzählt, wie er mit dem Privatjet abgeholt wurde, um die ersten Verhandlungen mit Uli Hoeneß zu führen, und dass er zum Karriereausklang in der Türkei sehr viel Geld verdient, aber nie etwas bekommen habe. Geld sei ihm auch heute nicht wirklich wichtig.

Eigentor beim ersten Bundesliga-Spiel in Bremen

Detailverliebt erzählt er davon, wie er in seinem allerersten Bundesliga-Spiel 1982 in Bremen nach einem Einwurf von Uwe Reinders den Ball ins eigene Tor lenkte („Das war kein Fehler von mir, sondern ein Unfall“) und er das Gefühl hatte, Bayern-Kapitän Paul Breitner wolle ihn vor lauter Ärger einfach nur auffressen. Am Flughafen Bremen hätten ihm die Bayern-Spieler einen Fliegenfänger gekauft. Insgesamt aber sei er in seinem Beruf, einfach nur Bälle zu fangen, schon sehr erfolgreich gewesen. 80 Prozent aller Elfmeter habe er gekillt, den Hamburger Manni Kaltz dabei immer zur Verzweiflung gebracht, weil „ich zwei Meter aus der Tormitte nach links gegangen bin“. Und überhaupt: „Ich habe den Bayern viel zu verdanken, aber sie auch mir. Ich habe viele Spieler erst richtig gut gemacht: den Augenthaler zum Beispiel. “

Privatleben wird nicht ausgeklammert

Apropos besser machen: Ob er sich vorstellen könne, beim nächsten Besuch im Allgäu mal ein Torwart-Training zu machen, will Althoff wissen. „Klar“, antwortet Pfaff, „ich bring’ Euren Goalie schon auf Vordermann.“ Auch nach dem Interview plaudert Pfaff an den Tischen noch lange mit den Gästen, signiert zahlreiche Trikots und Exemplare seines kürzlich erschienen Buches „Mein Leben: Vom Straßenfußballer zum Welttorhüter“. Pfaff klopft im Vorbeigehen vielen Leuten auf die Schulter, zwinkert ihnen zu und ist offen und gesprächsbereit für alle. Ein warmherziger Auftritt des Welttorhüters von 1987, der auch sein Privatleben nicht ausklammert. Was denn das Geheimnis seiner 48-jährigen Ehe mit Frau Carmen sei? „Der Sex war immer gut“, antwortet Pfaff trocken, grinst kurz und erzählt dann, wie er seine große Liebe grad durch eine sehr schwierige Zeit begleite. Eine Knochenerkrankung plage seine Frau. „Aber sie ist sehr stark. Und ich helfe ihr.“

Das Leben des Jean-Marie Pfaff

Früh wird sein Talent als Torwart entdeckt. Nach seiner Jugendzeit beim SK Beveren wird er mit 20 Jahren Profi, fünf Jahre später ist er Belgiens Fußballer des Jahres. Nach der WM 1982 wechselte Pfaff zum FC Bayern München, der nach dem Karriere-Ende von Sepp Maier 1979 wieder einen Top-Torhüter sucht. Der 64-fache belgische Nationalspieler holt mit dem FCB drei Meisterschaften (1985, 86, 87), zwei Pokalsiege (1984, 86) und unterliegt im Europapokal-Finale der Landesmeister 1987 dem FC Porto mit 1:2. 1987 wird Pfaff Welttorhüter, 1988 wechselt er nach Belgien, später geht er noch ein Jahr in die Türkei. Im Sommer 1990 beendet er seine Karriere. Familiäres: Mit Ehefrau Carmen (seit 48 Jahren verheiratet), drei Töchtern und sechs Enkelkindern lebt Pfaff seit Jahren auf einer Art Ranch in Basschaat bei Antwerpen. (twß)

