Bayreuth und die Parallelen zum alten Kaufbeurer Eisstadion

Der ECDC Memmingen trifft in der Eishockey-Oberliga auf die Bayreuth Tigers. Die Oberfranken müssen derzeit auf andere Eisflächen ausweichen.

09.11.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Wer in diesen Tagen auf Daniel Huhn, den Cheftrainer der Männer-Eishockey-Mannschaft des ECDC Memmingen trifft, spricht mit einem zufriedenen Übungsleiter. Nach 13 absolvierten Partien, also etwa einem Viertel der Oberliga-Hauptrunde, sind die Indians Tabellendritter. „Wir haben Vieles gut gemacht. Und das Schöne ist: Ich sehe für uns noch Luft nach oben.“ Huhn meint dabei eigenes Steigerungspotential, will noch „Details verbessern“. Tabellarisch geht nach oben erst einmal nicht mehr viel. Weiden ist schon auf elf Punkte weggezogen, Deggendorf hat fünf Zähler mehr auf dem Konto.

