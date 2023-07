Top-Teams hatten keine Chance: Kaufbeurer gewinnt Beach Masters in Kempten

Beim Masters-Turnier überragt Johannes Klinkert aus Kaufbeuren mit Lennart Kroha, während die deutschen Favoriten leer ausgehen. Über ein besonderes Turnier.

24.07.2023 | Stand: 19:07 Uhr

Der August-Fischer-Platz in der Kemptener Innenstadt war in diesem Jahr kein guter Ort für die Favoriten: Beim Beachvolleyball-Masters-Turnier vor dem Forum Allgäu kamen weder bei den Frauen noch bei den Männern die topgesetzten Teams ganz oben aufs Siegerpodest.

Vielmehr gab es bereits am Samstag vor allem bei den Männern ein regelrechtes „Favoritensterben“. Auch weil die bayerischen Youngster die so stark eingeschätzte nationale Konkurrenz ordentlich aufmischten – unter anderem Lokalmatador Simon Miller (24) aus Kempten mit seinem Partner Yannick Bibelriether (20, Altdorf). „Es ist schon cool zu sehen, wie wahnsinnig hoch das Niveau im bayerischen Beachvolleyball ist. Ab Runde zwei waren fast nur noch Teams aus Bayern dabei“, sagte Miller, der erst im Viertelfinale dem amtierenden bayerische Meister Johannes Klinkert aus Kaufbeuren und Lennart Kroha (Zirndorf) unterlag.

Highlight am Samstagabend: Während der Viertelfinals (hier das Spiel Nennhuber/Schneckenburger gegen Sambale/Vähning) herrschte beste Stimmung am Center Court vor dem Forum Allgäu. Bild: Ralf Lienert

Johannes Klinkert aus Kaufbeuren gewinnt Beach Masters in Kempten

Dieses Duo sicherte sich am Sonntagnachmittag vor mehreren hundert Zuschauern auf der „Copacabana des Allgäus“ den Titel. Auch den kostenfreien Livestream auf Youtube verfolgten zahlreiche Beachvolleyballfans. Dabei sahen sie, wie Klinkert/Kroha im Finale eine beeindruckende Leistung in den Sand zauberten. Sie besiegten Max Betzien/Charlie Peters (Berlin/Königswusterhausen) nach einer fast fehlerfreien Leistung mit 2:0 (21:15, 21:16). Grundstein dafür waren starke Blocks vom Allgäuer Klinkert am Netz sowie eine konzentrierte Abwehrleistung von Kroha. „Das war ein brutal starker Auftritt von den beiden. Sie haben das Turnier absolut verdient gewonnen“, sagte Simon Miller.

Bei den Frauen triumphierten die Berlinerinnen Nele Barber und Laura Mählmann. Für Barber war es der dritte Sieg in Serie im Allgäu. Sowohl im Vorjahr in Kempten, als auch bei der Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaft im März in Oberstaufen war die Berlinerin bereits als Turniersiegerin vom Feld gegangen. Im Endspiel ließen sie und Mählmann dem topgesetzten Junioren-Nationalteam Elea Beutel und Paula Schürholz keine Chance und siegten souverän mit 2:0 (21:9, 25:23).

Sonderlob für die Organisatoren des Beach Masters

Neben den Spielerinnen und Spielern verdienten sich die Organisatoren von der Agentur Feedback und dem TV Kempten ein Sonderlob. „Es ist beeindruckend, wie sich das Turnier in Kempten entwickelt hat“, sagte Medienkoordinator Georg Kettenbohrer vom Bayerischen Volleyball-Verband, der die Spiele am Center Court mit Musik und Kommentaren begleitete. „Der TVK und Feedback haben hier etwas Einzigartiges geschaffen“, so Kettenbohrer über die 17. Auflage des Beach Masters, das zur höchsten Kategorie der bayerischen Turniere gehört.

Atmosphärisches Highlight waren die Viertelfinals am Samstagabend unter Flutlicht, bei denen teils sogar mehr Zuschauer anwesend waren, als bei den Finals am Sonntag. „Die Stimmung war genial, die Leute sind richtig mitgegangen. Schade war nur, dass es keine Tribüne gab“, sagte Miller.

Veranstalter Gaston Höpfl von der Agentur Feedback aus Oberstaufen zeigte sich hoch zufrieden. „Es hat wieder riesig Spaß gemacht. Von der Atmosphäre an den zwei Tagen zehren wir. Sie geben uns die Motivation wieder mit vollem Einsatz an der Neuauflage zu arbeiten, um auch im kommenden Jahr wieder die besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer nach Kempten zu locken“, sagte der Organisator in einer Pressemitteilung.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.