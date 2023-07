Das ist beim Beachvolleyball-Turnier am Forum Allgäu in Kempten geboten

Am Wochenende trägt der TV Kempten zum 17. Mal sein renommiertes Masters-Turnier aus. In der Innenstadt treten Top-Beachvolleyballer aus ganz Deutschland an.

In der Kemptener Innenstadt ist alles angerichtet für die größte Allgäuer Beachvolleyball-Party des Jahres. Für das 17. Masters-Turnier haben die Organisatoren vom TV Kempten und der Agentur Feedback 150 Tonnen Sand ankarren lassen, die den August-Fischer-Platz in die „Copacabana des Allgäus“ verwandeln.

Los geht das Turnier der höchsten bayerischen Kategorie (1+) am Samstag um 9 Uhr. Mit dabei sind bei den Frauen und Männern je 16 Teams – darunter gleich mehrere nationale Top-Duos. Gespielt wird im Modus Double-Out: Verliert ein Team zwei Spiele hintereinander, fliegt es raus. Neben dem Center Court vor dem Forum Allgäu fliegen die Bälle auch auf den drei Beach-Plätzen des TVK am Stadtrand.

Das Highlight beim Beachvolleyball-Turnier am Forum Allgäu in Kempten

Atmosphärisches Highlight werden die Viertelfinals in der Nacht-Session am Samstagabend. Bis 22 Uhr wird auf dem Center Court unter Flutlicht gespielt. Am Sonntag folgen die sportlichen Höhepunkte – allesamt auf dem August-Fischer-Platz. Die Halbfinals der Frauen sind für 11 und 12 Uhr terminiert. Direkt im Anschluss folgen die Halbfinals der Männer. Die Endspiele sind für 15 Uhr (Frauen) und 16 Uhr (Männer) angesetzt.

Olympiateilnehmer Jonathan Erdmann ist beim Beach Masters in Kempten dabei

Das hochkarätige Teilnehmerfeld verspricht ein spannendes Turnier. Die besten bayerischen Beachvolleyballer messen sich mit Top-Teams aus ganz Deutschland. Zumal es einige Doppelmeldungen von Mannschaften gibt, die zunächst in der Qualifikation bei der German Beach Tour in München am Donnerstag aufschlagen. Darunter ist mit Kim Huber/Daniel Kirchner (Beach4U) das derzeit beste bayerische Duo. Mit Jonathan Erdmann kommt zudem einer der erfolgreichsten deutschen Beachvolleyballer nach Kempten. Der Kieler gewann bereits Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften und erreichte bei den Olympischen Spielen 2012 in London das Achtelfinale.

Auch ein gebürtiger Kemptener hat Chancen auf eine Top-Platzierung. Simon Miller ist mit seinem Partner Yannick Bibelriether (TV Altdorf) in bestechender Form. „Unser Traum ist, am Sonntag ein Halbfinale zu spielen. Realistisch ist auf jeden Fall der Einzug ins Viertelfinale. Das Niveau in Kempten ist heuer aber so hoch wie noch nie“, sagt Miller, der auf seine persönliche Premiere auf dem Kemptener Center Court hin fiebert.

Mehrere Allgäuer zählen zum erweiterten Favoritenkreis

Auch Florian Schweikart aus Günzach, der mit seinem Partner Sebastian Burgis für den Münchner Verein Beach4U startet, zählt zum erweiterten Favoritenkreis. Ebenso wie der Kaufbeurer Johannes Klinkert gemeinsam mit Lennart Kroha (Beach4U). Der zweite Kemptener Starter Philip Kessler (mit Mario Semmler aus Augsburg) hat derweil nur Außenseiterchancen.

Ein Highlight beim Beach Masters in Kempten: Die Night-Session mit den Viertelfinals am Samstagabend. Bild: Matthias Becker

Bei den Frauen hat Julia Notz (TV Kempten) mit ihrer Partnerin Hana Rungova die Ausrichterwildcard erhalten. Sie ist die einzige Allgäuerin im Feld und hat sich als Ziel gesetzt, die Favoritinnen zu ärgern. Die vorderen Plätze werden wohl andere unter sich ausmachen. Zahlreiche nationale Spitzenteams haben gemeldet. Unter anderem auch die Vorjahressiegerinnen Nele Barber und Laura Mählmann aus Berlin.

Alles Partien auf dem Center Court werden live auf dem Youtube-Kanal des Bayerischen Volleyball-Verbandes übertragen. Der Eintritt für Zuschauer vor Ort ist frei. (mit ket)

