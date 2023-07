"Wie ein Flummi": Dieser Kemptener gehört zu den besten Beachvolleyballern Bayerns

Der Allgäuer Simon Miller und sein Partner Yannick Bibelriether eilen von Erfolg zu Erfolg. Ein Trainingsbesuch kurz vor dem Beach Masters in Kempten.

Es hat etwas von spielerischer Leichtigkeit wie sich Simon Miller und Yannick Bibelriether aus dem Sand empor schrauben, mit dem Arm Maß nehmen und den Beachvolleyball passgenau über das Netz ins gegenüberliegende Feld knallen. Kaum verwunderlich, dass das Duo auf Rang eins der bayerischen Rangliste steht. Und das, obwohl der Kemptener Miller (24 Jahre) und der Mittelfranke Bibelriether (20) erst seit einem Jahr zusammenspielen. In Windeseile hat sich das Team in der Szene einen Namen gemacht und kratzt nun schon an den deutschen Top 40.

Zusammengefunden hat das Duo über Umwege. „Zwei Mal haben wir bei Turnieren gegeneinander gespielt. Dann haben wir uns bei Instagram geschrieben und es einfach mal zusammen probiert“, sagt Miller. Und das funktionierte auf Anhieb. Gleich das zweite gemeinsame Turnier gewanen sie und merkten, welch „riesen Potenzial“ in ihnen schlummert. Dabei sind die beinahe gleich großen Beacher ein ungewöhnliches Duo. „Normalerweise ist der Blockspieler zwei Meter oder größer und der Spieler in der Annahme etwa 1,90 Meter“, sagt Bibelriether, der es selbst auf 1,93 Meter bringt. Miller ist ein Zentimeter kleiner. Dennoch ist der Kemptener der Blocker. Dank seiner enormen Sprungkraft macht er Größenunterschiede zu Gegnern mühelos wett. „Simon hat riesiges Talent im Block und springt wie ein Flummi, ich bin die Wühlsau in der Abwehr“, sagt Bibelriether.

Simon Miller: "Du musst deinem Partner blind vertrauen"

Beim Training auf den neuen Beachvolleyball-Plätzen des TV Kempten übte das Duo drei Tage intensiv, um auf eines ihrer Saisonhighlights – das Beach Masters in Kempten am Wochenende – optimal vorbereitet zu sein. Immer wieder studierten sie verschiedene Variationen im Spielaufbau ein. Mal soll der Ball schneller und flacher Richtung Netz fliegen, mal absichtlich verzögert. Bislang sei ihr Spiel zwar gut, aber auch vorhersehbar gewesen. Das versucht das Duo aktuell zu ändern – mit viel Geduld und Akribie. „Du musst viel üben und du musst deinem Partner blind vertrauen, sonst klappt es nicht“, sagt Miller.

Für sein Heimturnier, bei dem am Samstag und Sonntag vor dem Forum Allgäu sowie auf den Plätzen des TVK die bayerische und Teile der deutschen Beachvolleyball-Elite aufschlägt, hat sich das Duo ambitionierte Ziele gesteckt. Bis ins Viertelfinale wollen sie mindestens kommen. „Ein absoluter Traum wäre, am Sonntag auf dem Center Court im Halbfinale zu stehen“, sagt Miller, der erst mit 16 angefangen hat, Volleyball zu spielen.

Warum Simon Miller und Yannick Bibelriether nur selten miteinander trainieren

Die mangelnde Erfahrung ist eines ihrer größten Mankos. Dazu kommt das unregelmäßige gemeinsame Training. Miller studiert in Innsbruck Psychologie, Bibelriether in Erlangen Informatik. Die Beiden trennen 350 Kilometer und vier Stunden im Auto. „Wir sind ein sehr junges Team mit vergleichsweise wenig Erfahrung. Jedes gemeinsame Training bringt uns weiter“, sagt Bibelriether, der in der Hallensaison in der 2. Bundesliga für den SV Schwaig (bei Nürnberg) aufläuft. Miller spielte zuletzt bei Hypo Tirol Innsbruck in der ersten österreichischen Bundesliga und sucht aktuell nach einem neuen Verein für den Winter.

Im Blick hat das Beach-Team aber auch schon die nächste Saison im Sand. 2024 wollen sie einen großen Schritt vorwärtsmachen und erstmals den Sprung in die Qualifikation der deutschen Beach-Tour schaffen. Dafür müssen sie bei hochklassigen Turnieren fleißig Punkte sammeln, denn die wenigen Startplätze sind heiß begehrt. Jetzt zählt aber erst mal das Beach Masters in Millers Heimat: „Es ist genial, dass es ein so hochklassiges Turnier in Kempten gibt – und das schon seit über 15 Jahren.“

