Wegen Überfüllung geschlossen - So lief das Beachvolleyball-Wochenende in Weitnau

50 Teams hatten für das Beachvolleyball-Hobbyturnier in Weitnau gemeldet. Doch nur 42 durften mitmachen, weil die Platzkapazitäten nicht mehr ausreichten.

27.06.2023 | Stand: 11:10 Uhr

Spaß, Sport und Feiern beim Weitnauer Beachwochenende: Nur 42 von 50 gemeldeten Vierer-Mannschaften konnten beim Hobby-Beachvolleyballturnier des TV Weitnau mitmachen, denn mit 42 Teams waren die beiden Plätze ausgelastet. Nach 10 Stunden und 147 Spielen machten schließlich „Bingo Flamingo“ das Rennen und besiegten im Endspiel die „Handlampa“, die damit wie im vergangenen Jahr den zweiten Platz belegten.

„Bingo Flamingo“, ein Kemptener Freundeskreis um die Volleyballerin Lisa Alpers (TSV Burgberg) überzeugte nicht nur durch herausragende Abwehraktionen, sondern auch mit ihrer Flamingo-Jubelzeremonie auf einem Bein. Im kleinen Finale setzten sich die „Vier Wollblusen“ durch, ein reines Frauenteam um die Weitnauer Schwestern Svenja und Maike Guthsmuths. Sie gewannen gegen „Die Gefährten“, ein Familienteam um den neuen TVW-Frauentrainer Uwe Bachmann.

Rekordbeteiligung bei den Aktiventurnieren des TV Weitnau

Nachdem Vorstand Rainer Hitzler bei der Begrüßung gebeten hatte, auch an die Menschen in aller Welt zu denken, die solch ausgelassene Feste nicht feiern können, ging das Hobby-Turnier in friedlicher Atmosphäre und bei bestem Wetter über die Bühne – gefeiert wurde anschließend bis spät in die Nacht.

Lesen Sie auch: Allgäuer Julian Zenger hat große Pläne mit dem Nationalteam

Bei den Aktiventurnieren am Sonntag sorgten zwölf Herrenteams und elf Frauenteams für eine Rekordbeteiligung. Den Turniersieg bei den Frauen holten sich die Sonthofer Drittliga-Volleys Annika Zeller und Katharina Schöll als Team „Hänsel und Gretel“. Sie schalteten im Halbfinale „SuSa“, das Geschwisterteam aus Sabrina und Susi Dölle aus Weitnau aus, gegen die sie vergangenes Jahr noch das Finale verloren hatten. Im Endspiel besiegten sie „Hananett on the Beach“ mit Annett Kurtz und Hana Runge. Platz drei sicherten sich „SuSa“ gegen „Halb so alt“ mit Kathrin Strobel und Julia Notz.

Traditionsteam holt sich Sieg bei den Männern

Bei den Männern setzte sich das Gebratshofener Team „Menthal“ mit Thomas Thalheimer und Manuel Menig durch, ein Traditionsteam, das schon viele Jahre beim Turnier des TVW antritt. In einem umkämpften Finale besiegten sie das Weitnauer Team „Ttttttt“ aus Libero Andreas Notz und Zuspieler Niklas Hueber. Den dritten Platz holte sich „B Quadrat“ mit Turnierleiter Bernhard Hitzler zusammen mit dem Weitnauer Mittelblocker Ben Wilmink. Sie erkämpften sich den Sieg gegen „Beach me“ mit Julian Greska und Philipp Danzer.

Ben Wilmink (rechts) blockt im kleinen Finale des Aktiventurniers gegen Philipp Danzer. Bild: Rainer Hitzler

Mit den beiden Turniertagen waren die Veranstalter sowie Spielerinnen und Spieler hochzufrieden. Mehrere Teams mit Jugendspielerinnen und Jugendspielern des TV Weitnau zeigten zudem, dass der Volleyballsport in Weitnau positiv in die Zukunft blicken kann.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.