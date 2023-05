Einst bei den Allgäu Comets: Kilian Zierer bekommt Chance bei NFL-Team Houston Texans

Football-Spieler Kilian Zierer spielte im Nachwuchs der Allgäu Comets Kempten. Nun landet er am Rande des NFL Drafts 2023 bei den Houston Texans - eine Chance.

05.05.2023 | Stand: 07:08 Uhr

Aus Bayern nach Texas: Football-Spieler Kilian Zierer wurde in den Kader des NFL-Teams Houston Texans aufgenommen und hat nun die große Chance, in der kommenden Spielzeit in der besten Football-Liga der Welt zu spielen. Der 23-jährige Offensive Tackle wurde von den Texanern als sogenannter „Undraftet Free Agent“ unter Vertrag genommen.

Kilian Zierer hat die NFL-Chance bei den Houston Texans

Beim Draft wurde Zierer, der aus München kommt und 2018 für eine Saison auch im Nachwuchs der Allgäu Comets gespielt hatte, noch nicht ausgewählt. Bei der Großveranstaltung in Kansas City haben die 32 Profimannschaften der NFL die Chance, die besten College-Spieler des Landes in ihr Team aufzunehmen. Insgesamt gab es am vergangenen Wochenende in insgesamt sieben Runden 259 „Picks“.

American Football: So läuft der NFL-Draft ab

Schon im Vorfeld des Drafts spielen die physischen und psychologischen Eigenschaften der Spieler eine große Rolle. Über alle Spieler, die am Draft teilnehmen, gibt es ausführliche Dossiers und Scoutingberichte. Einige Experten hatten Zierer gute Chancen ausgerechnet, in der fünften oder sechsten Runde gezogen zu werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die übrig gebliebenen jungen Football-Spieler kurz nach dem Draft ebenfalls bei NFL-Teams unterkommen. Das Engagement Zierers bei den Houston Texans, die die Play-offs in der vergangenen Saison deutlich verpassten, wurde vom Agenten des 23-Jährigen bestätigt.

Im College spielte Kilian Zierer für die Auburn Tigers

Nach der Saison im Comets-Nachwuchs ging Zierer in die USA, wo er zuletzt für die Auburn Tigers spielte. Sein Durchbruch gelang ihm im vergangenen Jahr, als er als Left Tackle jedes einzelne Spiel für das College aus Alabama absolvierte. Dabei kommt ihm die wichtige Aufgabe zu, seinen Quarterback zu beschützen. Sowohl Zierer als auch Lorenz Metz (Neuötting), der bei den Chicago Bears gelandet ist, kämpfen nun um einen Platz im finalen 53-Mann-Kader ihrer Teams, der kurz vor Saisonstart im September berufen wird.

Bei den Houston Texans wartet starke Konkurrenz auf Kilian Zierer

Aber die Konkurrenz auf Zierers Position ist groß. Der dreimalige Pro Bowler Laremy Tunsil gilt als einer der besten Tackle der Liga, mit Austin Deculus und Tyler Beach gibt es bei den Texans weitere gute Mitbewerber. Sollte der Sprung ins finale Aufgebot nicht klappen, winkt immerhin ein Platz im „Practice Squad“. Dabei können Zierer und Metz auf NFL-Niveau mittrainieren und auf ihre Chance lauern – oder von anderen Teams unter Vertrag genommen werden.

Während Zierer sich in der texanischen Sonne für höhere Aufgaben empfiehlt, stehen die Footballer der Allgäu Comets mitten in der Vorbereitung auf die GFL-Saison. Am Sonntag (15 Uhr) steht das Testspiel gegen Zweitligist Fürstenfeldbruck Razorbacks im Illerstadion an.