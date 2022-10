Bei der Delegiertenversammlung des TV Kempten geht es ums Geld. Der Verein will sein Hauptgebäude für die Zukunft aufstellen. Um welche Summe es dabei geht.

27.10.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Das zentrale Thema bei der Delegiertenversammlung des TV Kempten war das liebe Geld – was in diesen Zeiten nicht sonderlich überrascht. Beim Großverein ging es um das Großprojekt, das, so Präsident Roland Lowinger an die sieben Millionen Euro kosten wird. Der Hauptbau soll aufgestockt werden, weil in die Jahre gekommen und nicht mehr zweckdienlich. Die Planungen laufen, die Umsetzung zieht sich – wenig verwunderlich.

