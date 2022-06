Beim Sonnwendlauf geht es wieder um den Grüntensee

Start des Sonnwendlaufs ist in Haslach. Was die Teilnehmer beim Lauf um den Grüntensee erwartet.

20.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Die 25. Auflage des Sonnwendlaufes um den Grüntensee findet am kommenden Freitag statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause befinden sich die Vorbereitungen in der heißen Phase, schließlich möchte das Organisationsteam des SC Mittelberg-Oy wieder eine attraktive Veranstaltung auf die Beine stellen. Auch in diesem Jahr zählt der Sonnwendlauf zur Wertung des Laufsport-Saukel-Cups.

Teilnehmer Der Reiz des Laufs um den Grüntensee liegt laut den Veranstaltern an der bunt gemischten Schar an Teilnehmern. Hobbyläufer sind ebenso dabei wie Spitzenläufer aus der Region. Die Zeiten der drei schnellsten Läufer einer Mannschaft werden zur Teamwertung addiert. Voraussetzung ist, dass sich das Team schon vor der Anmeldung einen gemeinsamen Namen gibt.

Strecke Der Start und Zielbereich befindet sich im Ortsteil Haslach am Grüntensee, genauer gesagt am Campingplatz. Die Strecke führt ein- oder zweimal um den Grüntensee, je nach gewählter Distanz. Der Startschuss für den Halbmarathon fällt um 18 Uhr, der Viertelmarathon beginnt um 18.15 Uhr. Siegerehrung und Tombola finden im Anschluss im Kurhaus in Oy-Mittelberg statt.

Anmeldung Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 19 Uhr, möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 600 Teilnehmer begrenzt. Nachmeldungen sind am Wettkampftag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr möglich. Die Startnummer gilt automatisch auch als Los für die Tombola.