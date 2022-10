Bekommt Kempten ein neues Eisstadion?

Die Stadt Kempten hat die Sport- und Freizeitmöglichkeiten unter die Lupe genommen. Ein Stuttgarter Institut gibt nach einem Jahr Analyse nun 65 Empfehlungen.

16.10.2022 | Stand: 09:32 Uhr

Wie steht es um den Sport in Kempten? Ist das Angebot gut genug? Und welche Anforderungen hat der Breiten- und Leistungssport in Zukunft? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich der sogenannte Sportentwicklungsplan, den die Stadt Kempten im Juni 2021 auf den Weg gebracht hat. Dr. Julia Thurn vom beauftragten „Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung“ (ikps) in Stuttgart hat nun im Ausschuss für Schule und Sport erste Erkenntnisse und Verbesserungsvorschläge präsentiert. Werden die, wie Oberbürgermeister Thomas Kiechle versprochen hat, rasch angepackt, dürfen sich die Kemptener vielleicht schon bald über neue Geh- und Radwege an der Iller sowie ein neues oder zumindest rundumsaniertes Eisstadion freuen.

Vorausgegangen war eine detaillierte Bestandsaufnahme. Mit 25 Groß- und 47 Kleinspielfeldern liegt Kempten bei Außensportanlagen verglichen mit anderen Kommunen (und umgerechnet auf die Einwohnerzahl) knapp über und mit insgesamt 27 Sporthallen knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Zur Analyse gehörte auch, das Sportangebot bei Vereinen und weiteren Anbietern zu erfassen und nach Befragungen in Vereinen und in der nicht organisierten Bevölkerung eine Rangfolge der aktuell beliebtesten Sport- und Freizeitaktivitäten zu erstellen. Wenig überraschend sind die Top-Drei-Sportarten in Kempten:

Radsport Gymnastik/Fitness Wandern/Laufsport

Die Bedeutung der Vereine nehme dabei aber keine so große Rolle mehr ein. 75 Prozent aller Aktivitäten werden privat organisiert, 12 Prozent von kommerziellen Anbietern und nur 9 Prozent von den 41 Kemptener Sportvereinen, bei denen 13.000 Mitglieder angemeldet sind.

Die Vereine stünden vor großen Herausforderungen. Sie hätten vor allem über die zunehmende Bürokratie geklagt und darüber, dass es immer schwieriger werde, qualifizierte Übungsleiter sowie Ehrenamtliche für Führungsaufgaben im Verein zu finden sowie überhaupt noch genügend Kinder und Jugendliche für den Sportverein zu begeistern.

Lesen Sie auch den Kommentar von AZ-Sportchef Thomas Weiß zur Sportstadt Kempten.

Auch innovative Ideen für einen besseren Sport in Kempten

Lesen Sie auch

Sport in Kempten Wird Profisport auch mal ein Thema in Kempten?

Thurn und Sportamtsleiter Klaus Schwaninger berichteten von fünf Workshops, in denen Vertreter der Stadt, von Sportvereinen, Schulen, Kindertageseinrichtungen, Jugendverbänden sowie Gesundheits- und Freizeitexperten den Ist-Zustand bewertet und Ideen zur Verbesserung eingebracht haben. Es seien zum Teil auch sehr innovative Vorschläge erarbeitet worden wie ein mobiler Schwimmcontainer, ein Sportkindergarten, neue Trimm-Dich-Pfade und ein Nachtsport-Programm. Ob, wann und wie die Projekte angegangen werden, ist noch offen. Unausweichlich wird eine Sanierung oder ein Neubau eines Eisstadions sein. Die Arena an der Memminger Straße ist 45 Jahre alt, wird von einer privaten Betreibergesellschaft verwaltet und wird in nächster Zeit von der Stadt Kempten übernommen. "Aufgrund des hohen Sanierungsbedarf", so heißt es im Sportentwicklungsplan, "wird zu klären sein, ob es wirtschaftlich ist, das Eisstadion zu sanieren oder einen Neubau zu planen."

Lesen Sie auch: Freude bei TVK und TCK über Schnitzelgrube und Platz für Padel-Tennis

Wissenschaftlerin wünscht "einen langen Atem"

„Ich wünsche Ihnen nun einen langen Atem“, sagte Thurn am Ende ihrer Präsentation, bei der sie den 148 Seiten umfassenden Sportentwicklungsplan in Auszügen vorstellte und den Vertretern der Politik zehn konkrete Empfehlungen (siehe Info-Kasten rechts) an die Hand gab, die in den nächsten zehn bis 15 Jahren umgesetzt werden sollten. „Mit sauberen und gut ausgestatteten Freizeitsportflächen könnte die Stadt ein noch attraktiveres Angebot schaffen“, so Thurn. Nun läge es an der Politik, den Prozess weiterzuführen und immer wieder neu anzupassen. Die studierte Sportwissenschaftlerin zollte allen Beteiligten ein großes Lob („Es war eine große Offenheit da“), mahnte aber auch: „Sie müssen das innerhalb ihrer Verwaltung zu einer Querschnittsaufgabe machen und die Vereine und Schulen miteinbeziehen.“

Stark verbesserungsfähig: die Geh- und Radwege entlang der Iller Bild: Ralf Lienert

Stadtrat Saukel fordert bessere Wander- und Radwege an der Iller

In der anschließenden Diskussion versprach CSU-Oberbürgermeister Thomas Kiechle („Wir haben einen guten Grundstock“) die Grundlagen für Sport und Bewegung zu erhalten und sinnvoll auszubauen. „Was wir wann anpacken, werden wir möglichst bald diskutieren und in einer Priorisierungsliste festhalten“. Erna-Kathrein Groll (Bündnis 90/Die Grünen) und Katharina Schrader (SPD) machten sich für mehr Schwimmgelegenheiten stark und Joachim Saukel (Freie Wähler) plädierte für einen attraktiven Lauf- und Radweg entlang der Iller. „Andere Städte wie Würzburg und München binden Main und Isar viel besser ein. Das wäre doch auch eine große touristische Chance für Kempten.“ Das Illerstadion und den Sportpark am Aybühlweg auch für die Öffentlichkeit benutzbar machen sowie die Sporthallen am Wochenende zu öffnen, war ebenfalls ein Vorschlag von Saukel. Amtsleiter Thomas Baier-Regnery machte auf Nutzungskonflikte und Lärmschutzprobleme aufmerksam („Alles öffnen geht nicht“), sagte aber auch: „Wir möchten schon vieles optimieren.“

Diese zehn Empfehlungen sollten vorrangig angepackt werden

Folgende zehn von insgesamt 65 Handlungsempfehlungen sieht das Stuttgarter Institut als Prioritäten für den Sportentwicklungsplan:

Ausbau der Hallenkapazitäten

Lesen Sie dazu auch: Kemptener Sport ist glücklich, aber nicht wunschlos Erhalt, Pflege und Sauberkeit der Freizeitsportflächen Ausbau der Kooperationen zwischen Schulen und Sportvereinen Sanierungsplan erstellen und umsetzen Ausbau der Wasserflächen für den Schulsport Erhalt oder Neubau des Eisstadions Mehr Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement im Sportverein Freizeitsportflächen aufwerten Nutzung von freien Hallenzeiten Öffnung der Hallen auch am Wochenende

45 Jahre alt ist das Kemptener Eisstadion an der Memminger Straße schon. Bald geht es von einer privaten Betreibergesellschaft über an die Stadt Kempten. Bild: Ralf Lienert

Informieren Sie sich auch beim Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung über das Projekt in Kempten.