Diese zwei Allgäuer Nachwuchs-Skifahrer gehören zu den besten Deutschlands

Katharina Lechner und Benno Brandis siegen bei der deutschen Jugendmeisterschaft im Riesenslalom. Nun dürfen sie bei den Olympischen Jugendspielen starten.

11.01.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Sie zählen zu den hoffnungsvollsten Allgäuer Talenten im alpinen Bereich. Das haben Katharina Lechner (SC Ofterschwang) und Benno Brandis (TSV Durach) bei der deutschen Jugendmeisterschaft im Riesenslalom am Spieljoch im Zillertal unter Beweis gestellt. Beide holten den Titel bei den U18-Junioren.

Lechner sei nach Aussage ehemaliger Jugendtrainer ein „skitechnisches Juwel, dem noch etwas die körperliche Konstitution fehle“. Dennoch hat sich die 17-Jährige in der obersten Liga des Deutschen Skiverbandes (DSV) etabliert und trainiert in der Lehrgangsgruppe IIa mit Cheftrainer Christian Wanninger.

Nachwuchs im Skisport: Allgäuer Dreifachsieg bei den Jungen

Wie gut sie ist, bewies sie am vergangenen Wochenende mit dem Gewinn der Jugendmeisterschaft im Riesenslalom. Auf den Plätzen zwei und drei landeten ihre Teamkolleginnen Laila Illig (16) aus Isny und Jana Fritz (17) von der TSG Reutlingen. Bei den Jungen gab es einen Allgäuer Dreifachsieg. Brandis (16 Jahre) sicherte sich den Meistertitel vor Christian Siegwolf (17, SC Oberstdorf) und Felix Rösle (18, SC Sonthofen).

Benno Brandis (16) fährt für den TSV Durach. Bild: Skiinternat Oberstdorf

Online-Quiz: Wie gut kennen Sie die Allgäuer Wintersportler?

Benno Brandis und Katharina Lechner für Olympische Jugendspiele nominiert

Aufgrund ihrer Leistungen wurden Brandis und Lechner vom Deutschen Olympischen Sportbund für das European Youth Festival (EYOF) nominiert. Bevor Lechner zu den EYOF fährt, stehen noch Speedrennen im Sarntal an, bei den Olympischen Jugendspielen geht sie im Slalom, Riesenslalom und Super G an den Start.

Katharina Lechner (17) startet für den SC Ofterschwang. Bild: DSV

Vom 21. bis 28. Januar findet das Olympische Festival in der Region Friuli Venezia Giulia in Italien statt. In den 14 olympischen Wintersportarten messen sich die besten jungen Athleten Europas. Für das alpine Jugendteam Deutschland starten neben Lechner, Fritz und Illig auch Christina Leitner (SC Schliersee). Wie auch Brandis gehen Lukas Kraus (SSC Schwenningen), Simon Widmesser (WSV Oberaudorf) und Lorenz Epple (WSV München) im Männerteam an den Start. Lesen Sie auch: Die Skisprung-Stars von morgen stehen in den Startlöchern



Katharina Lechners großes Vorbild ist Mikaela Shiffrin

Lechner besucht derzeit noch das Gertrud-von-Le-Fort-Gymnasium in Oberstdorf, ist dort aber nur selten zu finden. Allein in den letzten drei Monaten war sie nur vier Tage in ihrer Klasse. Damit die schulischen Leistungen nicht unter den sportlichen Anforderungen leiden, lernt Lechner jeweils während der Lehrgänge nachmittags nach dem Training. Auch Klausuren muss sie in dieser Zeit schreiben. Doch ihr Ziel ist nach dem Abitur eine Skikarriere. Ihr Vorbild ist die Ausnahmefahrerin Mikaela Shiffrin aus den USA.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.