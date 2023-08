RSC Kempten eilt weiter von Sieg zu Sieg - Elite-Amateure triumphieren doppelt

Kemptener Radsportler sind nicht zu bremsen. In Bellheim gibt es einen Doppelsieg für Andreas Mayr und Jonas Schmeiser, in Dachau siegt Moritz Augenstein solo.

17.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Einmal mehr ihre Vormachtstellung in der deutschen Kriterium-Szene unter Beweis gestellt haben die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten. Am vergangenen Samstag gewann Andreas Mayr – angefahren von Jonas Schmeiser, Jan Dieteren und Moritz Augenstein – gleich die ersten beiden von 14 Wertungen beim Kriterium in Bellheim/Pfalz über 70 Runden (77 Kilometer).

Unmittelbar danach bildete sich eine fünfköpfige Spitzengruppe mit Mayr und Schmeiser, aus der Mayr auch die nächsten fünf Wertungen für sich entschied und die das Feld überrundete. Nachdem Mayr uneinholbar in Führung lag, stellten die RSCler ihre Taktik auf Jonas Schmeiser um, sodass am Ende Mayr mit 49 Punkten vor Schmeiser mit 33 Punkten und Joshua Asel (Team Möbel Ehrmann) mit 18 Punkten gewann. Für Mayr war es bereits der sechste Sieg in Bellheim.

70. Bergkriterium in Dachau: Moritz Augenstein jubelt nach Soloritt

Am Dienstag waren die RSC-Fahrer in Dachau am Start – und überzeugten erneut: Das 70. Bergkriterium entschied Moritz Augenstein souverän für sich. Die Finger zu einem Herz geformt und unter den Jubel der Zuschauer am Streckenrand fuhr der Fahrer mit der Startnummer acht nach einem Soloritt über die Ziellinie.

Moritz Augenstein gewann das 70. Bergkriterium in Dachau souverän. Bild: Chris Wild

Augenstein sammelte 25 Punkte. Auf dem zweiten Platz folgte Florenz Knauer (Team 54x11) mit 18 Zählern, Dritter wurde Augensteins RSC-Kollege Dario Rapps mit 13 Punkten.

