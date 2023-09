Maria Legelli aus Füssen trumpft beim Berlin-Marathon auf

Maria Legelli (31) verbessert beim Berlin-Marathon ihre persönliche Bestleistung zum fünften Mal in einem Jahr. Damit gehört sie zu den Top 15 in Deutschland.

26.09.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Unter 20.000 Läuferinnen hat Maria Legelli aus Füssen am vergangenen Sonntag Platz 72 beim Berlin-Marathon belegt. Die geplante Zeit für Berlin von 2:48 Stunden hatte die 31-Jährige überraschend bereits Ende Juli bei ihrem Heimsieg beim Marathon in Füssen erreicht. Daher ging die Athletin vom Team Laufsport Saukel ihren fünften Marathon des Jahres mit „möglichst wenig Leistungsdruck“ an. Und das funktionierte.

Auf der schnellen Strecke in Berlin gelang der amtierenden bayerischen Meisterin in 2:45:36 Stunden erneut eine persönliche Bestzeit - zum fünften Mal dieses Jahr. Damit war Legelli nicht nur schnellste Allgäuerin, sondern gehört in Deutschland nun zu den aktuell 15 schnellsten Frauen über die Marathondistanz. In Berlin war sie elftschnellste Deutsche. Auf die Elite-Siegerin und neue Weltrekordlerin Tigst Assefa (2:11:43) hatte die Füssenerin knapp 34 Minuten Rückstand.

Maria Legelli lobt die "geniale Atmosphäre" beim Berlin-Marathon 2023

Beim Berlin-Marathon gingen heuer knapp 48.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus mehr als 150 Ländern an den Start. „Die Atmosphäre war genial und die Wetterbedingungen optimal. Ich konnte gleich um 9.15 Uhr starten, da ich aufgrund meiner schnellen Marathonzeiten dieses Jahr den Startblock B zugeteilt bekommen habe. Daher bin ich schon eineinhalb Minuten nach den Eliteläufern über die Startlinie. Jetzt ist dann erstmal eine Wettkampfpause und Urlaub angesagt", sagte Legelli.

