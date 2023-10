Besonderes Wiedersehen für Volleyball-Trio aus dem Allgäu

In der zweiten Volleyball-Bundesliga trifft Simona Dammer auf ihre Schwester Felicitas und Chiara Lukes. Am haben alle Grund zum Feiern.

30.10.2023 | Stand: 12:54 Uhr

Ein packendes Zweitliga-Duell über spannende fünf Sätze, mittendrin drei Volleyballerinnen aus dem Allgäu – beim Spiel zwischen dem TV Altdorf und dem TV Planegg–Krailling (3:2) wurde den 100 Zuschauern einiges geboten. Die Partie bot auch aus familiärer Sicht eine gewisse Brisanz: Simona Dammer in Reihen des TV Altdorf traf erstmals in der zweiten Liga auf ihre Schwester Felicitas, die seit Sommer für Planegg-Krailling aufläuft. Simona Dammers beste Freundin und Beachvolleyball-Kollegin Chiara Lukes spielt schon seit 2020 in Planegg.

Simona Dammer trifft erstmals auf ihre Schwester Felicitias in einem Zweitliga-Spiel

Das Duell der Allgäuerinnen am vergangenen Samstag ließen sich auch andere Familienmitglieder nicht entgehen. Altdorf startete mit Simona Dammer auf der Libera-Position, Felicitas Dammer kam bei Planegg als Zuspielerin zum Einsatz. Chiara Lukes nahm zunächst auf der Bank Platz, punktete dann aber dann im ersten Satz mit starken Angriffen punkten. Bis in den vierten Satz – die ersten beiden gingen mit 25:20, 25:20 an Altdorf, die Sätze drei und vier mit 30:28 und 25:14 an Planegg – war die Partie abwechslungsreich und offen und es ging mit leichten Vorteilen für Planegg-Krailling in den entscheidenden fünften Satz.

Allgäu-Trio feiert das spezielle Wiedersehen

Aber der TV Altdorf kam zurück und holte bis zum 13:13 auf. Mit Unterstützung der zu Zuschauer sicherte sich Altdorf den Entscheidungssatz mit 16:14. „Es war ein hochklassiges Spiel, das viel Spaß gemacht hat“, meinten die drei Allgäuerinnen nach der Partie. Gemeinsam ließen sie den Abend nach der anstrengenden Partie über 2:20 Stunden ausklingen und die Feierlichkeiten wurden auch nach dem Verlassen der Halle fortgesetzt. (fpd)