Ganz in blau: Die neue Tartanbahn im Kemptener Illerstadion ist fertig

Nach über zwei Monaten Umbau erstrahlt das Kemptener Illerstadion in neuem Glanz. Zur Wiedereröffnung Ende Oktober soll es eine Weltrekord-Jagd geben.

18.10.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Weltrekord-Jagd zur Wiederöffnung des sanierten Illerstadions: Das anhaltend gute Wetter in den letzten Wochen hat möglich gemacht, was nicht möglich erschien. In nur elf Wochen konnte in Kempten der erste Bauabschnitt der Illerstadion-Sanierung über die Bühne gehen. Die Tartanbahn wurde auf 6000 Quadratmeter komplett herausgerissen, erneuert – und leuchtet nun nach dem Vorbild des Berliner Olympiastadions in einem knalligen Regenbogenblau.

Ein Knaller soll auch die Wiederöffnung am Samstag, 28. Oktober werden. Lauf-Asse aus dem Allgäu wollen in Sechser-Teams die Weltrekorde über die Marathon-Distanz knacken. Für das Event „Beat the record“ haben sich unter anderem aus dem Allgäu Silvesterlauf-Siegerin Madlen Kappeler, Berglauf-Ass Carolin Dörries oder auch Tobias Prater und Fabian Eisenlauer angesagt.

Tartanbahn hat 650.000 Euro gekostet

Bereits am Samstag ab 14 Uhr darf Fußball-Landesligist FC Kempten gegen den TSV Jetzendorf erstmals das neue Illerstadion „bespielen“. Gekostet hat die neue Tartanbahn laut Angaben der Stadt 650.000 Euro.

Blau statt rot: Die neue Tartanbahn im Kemptener Illerstadion. Bild: Ralf Lienert

