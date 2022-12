Was macht Brad Miller beim EV Füssen?

Der ehemalige ESC-Trainer Brad Miller taucht plötzlich an der Bande des Oberligisten EV Füssen auf. Was dahinter steckt.

26.12.2022 | Stand: 15:18 Uhr

Der vor wenigen Wochen beim Bayernligisten ESC Kempten gefeuerte Trainer Brad Miller ist unter der Woche überraschend als Co-Trainer beim EV Füssen aufgetaucht. Als reine Gefälligkeit verstanden wissen will das EVF-Chef Thomas Zellhuber. Eine offizielle Mitteilung oder gar Verpflichtung gibt es bislang nicht. Dem Vernehmen nach hat sich Miller nach seinem Aus in Kempten schon bei mehreren Eishockey-Klubs in der näheren Umgebung angeboten, darunter auch bei der EA Schongau. Millers „Gefälligkeit“ hat dem EV Füssen zumindest in Peiting noch kein Glück gebracht. Dort unterlag der EVF 3:5.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.