Warum es in der Region Kritik an der Reform der Bundesjugendspiele hagelt

Zum neuen Schuljahr werden Änderungen an den Bundesjugendspielen für alle Grundschulen verpflichtend. Allgäuer Funktionäre, Vereine und Schulen äußern Bedenken.

Von Nicolas Gayer

20.07.2023 | Stand: 21:29 Uhr

Die Kommission Sport der Kultusministerkonferenz hat entschieden, dass die Bundesjugendspiele in den Klassen eins bis vier nicht mehr im Wettkampf-, sondern im nicht normierten Wettbewerbs-Format ausgetragen werden. Eine größere Gestaltungsfreiheit bei der Auswahl der Disziplinen und ein neues Punktesystem sollen den Leistungsgedanken in den Hintergrund rücken und bei den Kindern für mehr Spaß am Sport sorgen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.