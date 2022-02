Captain Canada - Tyler Spurgeon und sein Bruder Jared sind Kapitäne ihrer Teams

Seit bald zwei Jahren spielt Tyler Spurgeon eine wichtige Rolle beim ESV Kaufbeuren. Wie sein Bruder Jared bei den Minnesota Wild ist auch der 35-Jährige bei den Jokern Kapitän. Und beide wollen noch in die Play-offs.

04.02.2022 | Stand: 09:28 Uhr

Was macht ein Junge, wenn er in Edmonton aufwächst? Na klar, er spielt Hockey. Wayne „The Great One“ Gretzky hat bei den Edmonton Oilers gespielt, Mark Messier kommt aus und spielte in der kanadischen Stadt – und derzeit scoren zwei der vermutlich besten Eishockeyspieler der Welt, Connor McDavid und Leon Draisaitl aus Köln, für die Oilers. Insofern schlug der in Edmonton geborene Tyler Spurgeon fast einen vorgezeichneten Weg ein, als er mit Eishockey anfing – und nun mit 35 Jahren als Kapitän des ESV Kaufbeuren Vorreiter auf dem Eis ist.