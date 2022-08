Kevin Volland und AS Monaco scheitern in Champions League-Qualifikation

Nach einem 1:1 im Hinspiel verliert die AS Monaco um den Allgäuer Stürmer Kevin Volland das Rückspiel bei der PSV Eindhoven in der Verlängerung mit 2:3.

Die AS Monaco um Stürmer Kevin Volland aus Thalhofen ist in der dritten Runde der Champions League-Qualifikation an der PSV Eindhoven gescheitert. Nach einem 1:1 im Hinspiel stand es im Rückspiel nach 90 Minuten 2:2.

Bis kurz vor Ende der regulären Spielzeit führte die AS noch 2:1, ehe PSV-Spieler Erick Gutiérrez in der 89. Minute den Ausgleich erzielte. In der Verlängerung gelang den Niederländern dann der entscheidende Treffer. Der Ex-Gladbacher Luuk de Jong traf kurz nach dem Seitenwechsel in der Verlängerung. Volland wurde bereits in der regulären Halbzeit ausgewechselt.

2021 kam Monaco eine Runde weiter

In der vergangenen Saison scheiterte Monaco erst in der vierten und letzten Qualifikationsrunde und qualifizierte sich damit immerhin für die Europa League-Gruppenphase.

