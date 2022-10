Mit 54 Jahren bestreitet der Kemptener Christoph Müller seinen ersten Ironman auf Hawaii. Die Qualifikation schaffte der Ausdauersportler eher zufällig.

05.10.2022 | Stand: 16:46 Uhr

Mit Spannung erwartet Christoph Müller seinen ersten Auftritt beim Ironman auf Hawaii. Der 54-Jährige aus Kempten geht erstmals beim hochkarätigsten Triathlon über die Langdistanz mit 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen an den Start. Los geht es für Müller am Donnerstag (7.35 Uhr Ortszeit) in der Altersklasse 50 bis 54 Jahre.

