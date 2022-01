Cool geblieben - dritter Sieg für den ESV Kaufbeuren

ESVK gewinnt drittes Spiel in Folge. Trainer Tray Tuomie hat bei dem klaren 5:1 in Bayreuth dennoch Kritik – Vajs-Ersatz Maximilian Meier bleibt davon ausgenommen.

19.01.2022 | Stand: 14:10 Uhr

Tray Tuomie schaute finster. Soeben hatte der ESV Kaufbeuren mit 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) bei den Bayreuth Tigers gewonnen, an der Miene des Trainers ließ sich der dritte DEL2-Sieg in Folge aber nun wirklich nicht ablesen. Tuomie war unzufrieden. Nicht mit dem Ergebnis, wohl aber der Leistung seiner Mannschaft. „Im ersten Drittel hätte Bayreuth mit 3:0 führen können“, bekannte Tuomie. „Das zweite Drittel war nicht viel besser. Erst im letzten Abschnitt war das eine ordentliche Leistung von uns.“

Bloß keine Selbstzufriedenheit

Vielleicht ging es dem Coach auch darum, bloß keine Selbstzufriedenheit aufkommen zu lassen. Zwar verbesserten sich die Joker durch den klaren Auswärtssieg auf Rang acht, im Kampf um die Teilnahme an den Pre-Play-offs ist das aber kein Ruhekissen. Noch immer ist das Tabellenbild verzerrt, der EV Landshut etwa hat als zwölfter drei Spiele weniger ausgetragen und könnte bei optimalem Verlauf den ESVK sogar überflügeln.

Maximilian Meier im Fokus

Insofern war der Sieg in Bayreuth enorm wichtig. „Wir sind überglücklich über die drei Punkte“, schob Tuomie noch hinterher. „Maxi war heute echt gut im Tor.“ Weil Stefan Vajs aufgrund seiner in Kassel erlittenen Verletzung acht Wochen pausieren muss, rückte sein Stellvertreter Meier ins Tor – und avancierte kühl in heißen Szenen zum Sieggaranten. Vor allem in der Anfangsphase stand der 22-Jährige im Mittelpunkt, weil die Joker zunächst merkwürdig passiv agierten. Mit glänzenden Paraden gegen Dani Bindels (4. Minute) und Matic Podlipnik (7.) verhinderte er einen frühen Rückstand. Bei einem Lattenschuss vom Bayreuther Top-Torjäger Ville Järveläinen hatte er zudem das Glück auf seiner Seite (8.).

Überraschende Führung

Die Kaufbeurer schafften es kaum, für Entlastung zu sorgen. Sie verloren die Scheibe meist schon in der neutralen Zone und sanken dann im eigenen Drittel viel zu tief ab, sodass die Bayreuther ungestört kombinieren konnten. Umso überraschender fiel der Führungstreffer für die Gäste. Tobias Echtler hatte an der blauen Linie viel Platz, lief noch ein paar Schritte und überwand Tigers-Goalie Timo Herden per Handgelenkschuss zum 1:0 (12.). Sicherheit verlieh der Treffer dem Spiel der Joker aber nicht. Stattdessen musste Meier vor der Drittelpause noch einen Alleingang von Järveläinen entschärfen (16.).

Tor nach einem Monat Pause

Mit deutlich mehr Esprit startete der ESVK in den Mittelabschnitt. Joseph Lewis scheiterte noch an Herden (22.), ehe Tyler Spurgeon nach überragender Vorarbeit von John Lammers auf 2:0 erhöhte (24.). Nur 72 Sekunden später fälschte Florian Thomas in seinem ersten Spiel nach über einmonatiger Verletzungspause einen Echtler-Schuss unhaltbar für Herden zum 3:0 ab. Mit der komfortablen Führung im Rücken trat der ESVK nun selbstbewusster auf. Zudem konnte er sich weiter auf Meier verlassen, der famos gegen seinen Zwillingsbruder Tobias (29.) und Järveläinen (38.) klärte. Machtlos war er nur bei dem stark verwandelten Penalty des Finnen zum 1:3 (35.).

Am Ende klare Sache

Lesen Sie auch

Eishockey ESVK „Hut ab“ - ESV Kaufbeuren spielt und kämpft erfolgreich

Mit einem fein herausgespielten Überzahltor durch Philipp Krauß (42.) brachen die Joker zu Beginn des Schlussabschnitts den letzten Widerstand des Tabellenvorletzten. Den Schlusspunkt setzte der Ex-Bayreuther Markus Lillich (59.). Am Freitag geht es für den ESVK auswärts ab 19.30 Uhr beim EC Bad Nauheim weiter.