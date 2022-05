Daniel Schmölz bei der Eishockey-WM: „Ich bin einer für die dreckigen Tore"

Als einziger Allgäuer darf Daniel Schmölz (30) aus Füssen mit der Nationalmannschaft zur WM nach Finnland. Die Geschichte eines späten Karrierehöhepunkts.

10.05.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es sei ein bisschen so gewesen wie an einem Geburtstag, erzählt Daniel Schmölz und lacht. Fast pausenlos habe sein Handy am Montagnachmittag vibriert, nachdem Deutschlands Kader für die Eishockey-WM bekannt gegeben worden war. Minütlich erreichten ihn daraufhin Nachrichten mit Gratulationen. Denn dass der Füssener als einziger Allgäuer mit nach Finnland darf, kam überraschend – am meisten wohl für ihn selbst.

