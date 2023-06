ESC Kempten verlängert mit Dauerbrenner Danny Schubert

Goalie Danny Schubert geht in seine neunte Saison mit Bayernligist ESC Kempten. Damit ist das Torhüter-Trio der Sharks komplett.

13.06.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Dauerbrenner Danny Schubert läuft auch kommende Saison für den Eishockey-Bayernligisten ESC Kempten auf. Für den 32-jährigen Torhüter wird es die neunte Spielzeit bei den Sharks.

Über viele Jahre habe er sich zum zuverlässigen Rückhalt zwischen den Kemptener Pfosten entwickelt, teilt der ESC mit. Egal wer an seiner Seite stand, von jungen Talenten bis zur gestandenen Nationaltorhüterin, Schubert habe sie alle überdauert und sei immer mit Herz und Seele sowie vollem Einsatz bei seinem Heimatverein.

Ein Spiel von Danny Schubert bleibt in besonderer Erinnerung

In der letzten Saison lieferte der Torhüter etliche starke Spiele ab. Eines davon bleibt aber ganz besonders in Erinnerung: der 2:1-Sieg beim Oberligisten EC Peiting in der Vorbereitung. Peiting lieferte 60 Minuten Offensivpower, scheiterte aber ein ums andere Mal am überragenden Schlussmann der Sharks. Parade folgte auf Parade und Schubert brachte den Oberligisten pausenlos zur Verzweiflung. Diese Qualität soll er kommende Saison erneut zeigen.

Mit Danny Schubert hat der ESC Kempten nun bereits zwölf Spieler im Kader für die kommende Bayernliga-Saison.

Der ESC-Kader für die Saison 2023/2024

Tor Luca Mayer, Jakob Nerb, Danny Schubert

Luca Mayer, Jakob Nerb, Danny Schubert Verteidigung Pascal Kröber, Lucas Spindler, Louis Landerer, Mauro Seider

Pascal Kröber, Lucas Spindler, Louis Landerer, Mauro Seider Sturm Nikolas Oppenberger, Edgar Simon, Linus Voit, Maximilian Schäffler, Ondrej Zelenka

