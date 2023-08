Hattrick für den RSC Kempten: Dario Rapps krönt sich zum deutschen Kriterium-Meister

Dario Rapps vom RSC Kempten gewinnt souverän bei der "Deutschen". Auch seine Teamkollegen überzeugen. Für die Allgäuer ist es der dritte Triumph in Serie.

08.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Den Hattrick geschafft haben die Elite-Amateure des RSC Kempten bei der dritten Austragung der deutschen Kriterium-Meisterschaft in Troisdorf (Nordrhein-Westfalen). Nachdem in den Vorjahren jeweils Jonas Schmeiser den Titel ins Allgäu geholt hatte, war es diesmal Dario Rapps, der sich am Ende gegen Niklas Behrens (STEVENS Racing Team) und Florenz Knauer (54x11) durchsetzte.

Zunächst erwies sich Knauer als stärkster Sprinter in den Wertungen, doch mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gelang es den Kemptener Radsportlern, ihm mit ständigen Tempoverschärfungen so zuzusetzen, dass sich Rapps und Behrens nach 45 von 60 Runden (à 1,2 Kilometer) vom Feld absetzen konnten.

Am Ende triumphierte Rapps mit 39 Punkten vor Behrens (29) und Knauer (22). Die weiteren RSC-Fahrer Jonas Schmeiser, Andreas Mayr, Steffen Greger, Tim Schlichenmaier, Jan Dieteren, Florian Weber und Julian Kern auf den Plätzen vier, sechs, 13, 22, 30, 32 und 35 komplettierten den RSC-Erfolg.

Moritz Augenstein triumphiert am Folgetag

Einen Tag später trumpfte RSC-Fahrer Moritz Augenstein beim Kriterium Rund um Spich über 50 Runden à 1,2 Kilometer groß auf. Bei Dauerregen setze er sich nach zehn Runden aus einer fünfköpfigen Spitzengruppe ab. Sämtliche Nachführungsanstrengungen der konkurrierenden Teams blieben erfolglos und so gewann Augenstein solo vor Niklas Behrens (STEVENS Racing Team) und Florenz Knauer (54x11). Jonas Schmeiser wurde Vierter, Dario Rapps Fünfter, Andreas Mayr Neunter, Jan Dieteren 18., Steffen Greger 19., Tim Schlichenmaier 23.und Florian Weber 27.

