Das Derby zwischen Altach und Lustenau elektrisiert das Vorarlberg

Erstmals kommt es in der österreichischen Fußball-Bundesliga zum Duell zwischen Altach und Lustenau. Das große Interesse wird beim Ticket-Verkauf deutlich

19.08.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Die Vorarlberger Fußball-Fans mussten lange auf ein Ländle-Derby warten. Das letzte Aufeinandertreffen zweier Teams aus dem Vorarlberg in der höchsten österreichischen Fußball-Liga fand vor über 22 Jahren statt. Am 29. April 2000 unterlag Austria Lustenau dabei Schwarz-Weiß Bregenz mit 0:4.

SCR Altach trifft im Vorarlberg-Derby auf Austria Lustenau

Der Aufsteiger aus Lustenau steht auch am kommenden Samstag (17 Uhr) wieder auf dem Platz, wenn es zum Duell beim SCR Altach kommt. Die 8000 Karten für das Vorarlberger Derby sind bereits seit einer Woche restlos ausverkauft, das Duell zieht die Fans magisch an. Das liegt auch an einem prominenten Namen, der allerdings gar nicht auflaufen wird: Altach-Trainer Miroslav Klose. Der 44-jährige Rekord-WM-Torschütze ist seit dieser Saison beim SCR tätig.

Lustenau liegt nach vier Spieltagen drei Punkte vor Altach, nach dem Derby warten mit Salzburg, Austria, LASK und Sturm vier ordentliche Kaliber auf das Team, das in der Vorsaison nach 22 Jahren wieder den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hatte. „Natürlich ist Altach Favorit. Sie sind bereits die neunte Saison hintereinander in der Bundesliga. Trotzdem wollen wir ihnen ein Bein stellen“, sagt Lustenau-Kapitän Matthias Maak, der wie seine Teamkollegen Anderson und Michael Cheukoua eine Altacher Vergangenheit hat.

Marktwerte: Hier liegen die Unterschiede zwischen Altach und Lustenau

Nicht nur beim Marktwert des Kaders (Altach: 10,55 Millionen Euro; Lustenau: 7,05 Millionen Euro) unterscheiden sich aber beide Teams enorm. Die Altacher haben in den letzten Jahren viel in das Stadionumfeld investiert, Lustenau zieht in dieser Hinsicht erst jetzt nach.