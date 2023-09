Das ist die Mängelliste des FC Memmingen

FCM unterliegt dem FC Augsburg II mit 0:2. Trainer Stephan Baierl sagt nach dem Spiel: „Wir machen hinten zu viele Fehler und vorne zu wenig Tore“.

30.08.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Die Woche der Duelle gegen die Bundesliga-Reserven begann für Fußball-Regionalligist FC Memmingen denkbar schlecht. Vor 996 Zuschauern unterlag der FCM am Dienstagabend dem FC Augsburg II mit 0:2 (0:2). Am Freitag (19 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim FC Bayern München II an. Momentan gibt es beim FCM einige Baustellen, was die Performance auf dem Platz angeht.

