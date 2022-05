Das sind die Gründe für den Abstieg des FC Memmingen

Der Abstieg des FC Memmingen aus der Regionalliga hat eine lange Vorgeschichte - und mehrere Ursachen. Ein Kommentar von AZ-Reporter Tobias Giegerich.

23.05.2022 | Stand: 11:48 Uhr

In einer Sache liegt Thomas Reinhardt richtig. Der Abstieg des FC Memmingen hat viele Gründe – und das auf unterschiedlichsten Ebenen. Aus sportlicher Sicht wurden dem FCM während der ganzen Saison immer wieder auftretende Unzulänglichkeiten zum Verhängnis. Unerklärliche, leichte Ballverluste, eine Vielzahl individueller Fehler und häufig fehlende Struktur im Offensivspiel: All das kostete Punkte. Und all das wurde auch im letzten Saisonspiel beim FC Augsburg II offensichtlich.

