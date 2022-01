Beförderung zum Cheftrainer: Elias Gniffke und seine Pläne mit den Allgäu Comets

Als Chefcoach trägt Elias Gniffke nun die Verantwortung bei den Allgäu Comets. Im Trainerteam sind weitere Veränderungen geplant, auch in den Kader kommt Bewegung.

21.01.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer sind die Allgäu Comets in den eigenen Reihen fündig geworden. Elias Gniffke, der bisher als Offensive Coordinator (zuständig für die Offensive) für den Football-Erstligisten tätig war, tritt die Nachfolge von Hesham Khalifa an. „Ich bin nun seit Ende 2019 in Kempten, habe die Stadt, den Verein und die Mannschaft inzwischen sehr gut kennengelernt“, sagt Gniffke. „Als ich gefragt wurde, war es keine schwierige Entscheidung. Ich musste nicht lange überlegen.“