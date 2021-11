Bei der Olympia-Qualifikation kann Torhüterin Jenny Harß ihr Team nur als Zuschauerin anfeuern. Tanja Eisenschmid freut sich über großes Interesse der Medien.

10.11.2021 | Stand: 17:24 Uhr

Es sei „mit der ungünstigste Zeitpunkt“ für sie, sagt Eishockey-Torhüterin Jenny Harß. Die 34-Jährige wurde vor wenigen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet und wird somit wichtige Spiele der Frauen-Nationalmannschaft in Füssen verpassen. Für die DEB-Frauen geht es von Donnerstag bis Sonntag in drei Spielen um die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele im Februar in Peking.