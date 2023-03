Bester Trainer und bester Torwart kommen vom ESVK: Das sagen Marko Raita und Daniel Fießinger

Tolle Auszeichnung: Mit Marko Raita und Daniel Fießinger stellt der ESV Kaufbeuren den besten Trainer und besten Torhüter der DEL-2-Saison 2022/2023.

12.03.2023 | Stand: 11:50 Uhr

Marko Raita und Daniel Fießinger gewannen jeweils in einer Umfrage des Magazins Eishockey News unter allen Trainern und Kapitänen der DEL2 sowie weiteren Experten. Raita nahm seine Auszeichnung am Samstag direkt in Düsseldorf entgegen, die noch aktiven Kufencracks mit Ausnahme des besten Spielers waren nicht persönlich eingeladen. So wird Fießinger seine Auszeichnung bei einem der kommenden Heimspiele erhalten.

