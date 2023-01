Mit Ach und Krach hat der ESV Kaufbeuren am Sonntagabend sein Heimspiel in der DEL2 gegen die Selber Wölfe gewonnen. Der Kurz-Spielbericht.

16.01.2023 | Stand: 07:54 Uhr

Der ESV Kaufbeuren begann dominant, Selb kam nur über den Körper ins Spiel. Auch wenn die Joker im ersten Abschnitt mehr von der Partie hatten, sie belohnten sich nicht sofort. Erst in der zehnten Minute nutzte Mikko Lehtonen einen Abpraller, dem ein schöner Schuss von John Lammers vorausging, zur Führung. Unter anderem Markus Lillich hatte danach das 2:0 auf dem Schläger (16.). Dieses sollte aber erst in der 19. Minute fallen (Torschütze: Markus Schweiger).

Im zweiten Abschnitt wurde die ESVK-Bank um zwei Spieler kürzer. Lammers kam nicht aus der Kabine zurück, er hatte zuvor einen Schläger an die Stirn bekommen. Für Verteidiger Tomas Schmidt war die Partie nach wenigen Sekunden im Mittelabschnitt vorbei. Er fiel unglücklich in die Bande und musste in die Kabine gebracht werden. Das Spiel wurde härter – vor allem Selb agierte am Rande des Legalen. Die Schiedsrichter ließen viel durchgehen. Für den ESVK hatten Max Oswald und Max Hops gute Chancen, sie vergaben aber. Stattdessen waren es die Gäste, die kurz vor der Pause das 1:2 durch Mark McNeill bejubelten.

ESVK: Mikko Lehtonen wird zum Kaufbeurer Matchwinner gegen den VER Selb

An Härte fehlte es dem Match auch im Schlussabschnitt nicht. Das kam Selb zugute, die Kaufbeurens Spielidee damit zerstörten. Folgerichtig kamen die Gäste nach 50 Minuten zum 2:2 – erneut durch McNeill. Während drei Punkte für Kaufbeuren nun in weiter Ferne schienen, netzte erneut Lehtonen von der blauen Linie zum umjubelten 3:2 (57.) ein. Echtler machte sieben Sekunden vor Schluss ins leere Tor den Schlusspunkt zum 4:2.

Tore: 1:0 Lehtonen (10.), 2:0 Schweiger (19.), 2:1 McNeill (28.), 2:2 McNeill (50.), 3:2 Lehtonen (57.), 4:2 Echtler (60.)

Strafminuten: Kaufbeuren 6, Selb 10

Zuschauer: 2250.

