DEL-Gala in Düsseldorf: Gleich vier Akteure vom ESV Kaufbeuren hoffen auf Auszeichnung

Am Samstag steigt in Düsseldorf die DEL-Gala. Gleich vier Akteure des ESV Kaufbeuren und auch ein ehemaliger Füssener dürfen auf eine Auszeichnung hoffen.

10.03.2023 | Stand: 21:51 Uhr

Wenn am Samstagabend die besten Eishockeyspieler der Saison im Rahmen der DEL Award Show in Düsseldorf geehrt werden, sind auch die besten DEL2-Akteure ihrer jeweiligen Zukunft noch im Rennen. Und hier könnte der ESVK ganz groß abräumen. Denn gleich vier Mal sind dem ESV Kaufbeuren zugehörige Personen sind unter den jeweiligen Top 3 gelandet und haben aktuell noch Chancen auf die Auszeichnung. So geht der im vergangenen Sommer vom EV Füssen zum ESVK gewechselte Marko Raita ins Rennen um den Titel "Trainer des Jahres 22/23". Um den Preis auch wirklich abzuräumen, muss sich der Finne gegen seinen Kollegen Bo Subr (Kassel) und Max Kaltenhauser vom Aufsteiger EV Regensburg durchsetzen.

