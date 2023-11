Schlagabtausch mit Adrenalin-Garantie: ESVK zum Derby in Landshut gefordert

Am Freitag gastiert der ESV Kaufbeuren beim EV Landshut. Das Trainerduo der Niederbayern ist im Allgäu nicht unbekannt. Am Sonntag kommen die Lausitzer Füchse.

24.11.2023 | Stand: 10:30 Uhr

„Landswut gegen Raufbeuren“ in den 80ern, das „Fahnengate“ rund um den derzeit verletzten ESVK-Topscorer Jacob Lagacé im vergangenen Frühjahr – bei den Eishockey-Derbys zwischen Kaufbeuren und Landshut steigt der Adrenalinspiegel meist in schwindelnde Höhen, und Schlagzeilen sind seit Jahrzehnten garantiert.

Dass der EVL (Platz 6) der DEL 2-Partie am Freitag (19.30 Uhr) wohl noch mehr entgegenfiebert als der Tabellenvierte aus dem Allgäu, hat mit einer Kuriosität zu tun. Gespielt wird in eigener Halle, wo der EVL in dieser Saison erst zwei von neun Matches gewonnen hat und somit heimschwächstes Team der Liga ist. Im Gegenzug sind die Niederbayern das auswärtsstärkste Team. „Daher freuen wir uns, dass am Freitag ein Derby ist, denn Derbys haben wir in dieser Saison alle gewonnen“, sagt Sebastian Osterloh.

ESV Kaufbeuren gegen den EV Landshut - Trainerduo ist bei den Jokern bekannt

Der frühere Co-Trainer des ESV Kaufbeuren ist seit Sommer 2022 in Landshut Assistent des im Allgäu ebenfalls bestens bekannten Heiko Vogler. Während die Familie von Osterloh weiterhin in Pforzen bei Kaufbeuren lebt, arbeitet der Ex-Nationalspieler also an der Isar. „Ich versuche, so oft wie möglich heimzufahren, aber mit den vielen Terminen ist das nicht so einfach.“ Umso wichtiger sei, dass Osterlohs Frau „zu Hause alles so gut managt“, wie der 40-Jährige sagt.

In Landshut ist der ehemalige Verteidiger nun noch enger in die Organisation eingebunden. Obwohl die U 20 die Runde der besten acht Teams in Deutschland erreicht hat, musste deren Cheftrainer Michal Hlozek gehen. Ales Jirik steht nun an der Bande, und Osterloh mischt mit – als Bindeglied zwischen Nachwuchs und Profiteam. Für den Allgäuer auch Lohn für gute Arbeit: „Ich freue mich, weil ich gerne mit jungen Spielern arbeite“, sagt der ehemalige Verteidiger. „Das war in Kaufbeuren schon so und hat sich nun in Landshut nicht geändert. Es ist wichtig, dem Nachwuchs eine Perspektive zu zeigen“, berichtet Osterloh.

Eishockey-Derby zwischen Kaufbeuren und Landshut: Sebastian Osterloh lobt den ESVK

Derzeit richten sich seine Blicke aber vor allem auf das Derby. Den ESV Kaufbeuren, seinen Heimatverein, hat er intensiv studiert – und findet positive Worte, wenn er ihn als „unangenehmen Gegner“ bezeichnet. „Das ist eine sehr komplette Truppe. Sie versucht, das Spiel schnell zu machen und Druck auf den Gegner zu bekommen“. Auffallend sei auch das strukturierte Vorgehen des ESVK, hat Osterloh beobachtet. Das Aufeinandertreffen mit dem Ex-Klub ist für den Landshuter Co-Trainer „etwas Besonderes“. Zum einen, weil es schön sei, die Fans zu treffen, zu denen Osterloh immer guten Kontakt hatte. Zum anderen, weil Spiele zwischen Landshut und Kaufbeuren immer „sehr unterhaltsam“ gewesen seien.

Damit das auch diesmal wieder zutrifft, muss der EVL seine eklatante Heimschwäche ablegen. „Möglicherweise verkopfen wir uns daheim zu sehr. Vielleicht machen wir uns deshalb das Leben schwer“, sagt Osterloh und hofft, dass es gelang, die entscheidenden Punkte in der Deutschland-Cup-Pause aufzuarbeiten. Im letzten Heimspiel gegen Freiburg gab es zumindest einen Punkt.

Am Sonntag (17 Uhr) erwartet der ESVK die Lausitzer Füchse, derzeit Tabellensechster. Der Gast aus Weißwasser steht aber unter Druck, weil er drei der vergangenen vier Spiele verloren hat.

