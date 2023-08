Der Spielplan für die neue Saison in der DEL2 ist fixiert – nicht unbedingt nach den Vorstellungen des ESVK. Los geht’s für die Joker bei den Kassel Huskies.

Die neue Eishockey-Saison wirft ihre Schatten voraus. Bereits in dieser Woche absolvierten Spieler des ESV Kaufbeuren erste freiwillige Trainingseinheiten auf dem Eis, die reguläre Vorbereitung beginnt dann Anfang kommender Woche.

Nun steht auch der pro Team 52 Matches umfassende Hauptrundenspielplan der DEL2 fest. Für die Buron Joker beginnt die neue Spielzeit am Freitag, 15. September mit einem Gastspiel beim amtierenden Hauptrundenmeister Kassel Huskies. „Ein schönes Spiel. Kassel ist einer der Top-Favoriten“, sagt ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl zum Spielplan.

ESV Kaufbeuren hat nur zwei Heimspiele rund um den Jahreswechsel

Das erste Heimspiel zwei Tage später bestreitet sein Team gegen Freiburg. Das letzte Spiel der Hauptrunde steht Anfang März daheim gegen DEL-Absteiger Bietigheim an. In der heißesten Eishockey-Zeit (ab dem Weihnachtswochenende bis 6. Januar) haben die Joker diesmal nur zwei Heimspiele: gegen Selb und Bad Nauheim. Dafür tritt der ESVK in dieser Zeit zu vier Auswärtsspielen an.

Es ist nicht der einzige Punkt, der die Kaufbeurer nicht ganz glücklich machen dürfte. Insgesamt gibt es in der anstehenden Spielzeit sieben Dienstagsspiele, die traditionell weniger Menschen in die Stadien locken. Davon sind drei Partien Heimspiele. Im Januar sind es ausgerechnet zwei Derbys, nämlich gegen Landshut und Ravensburg, die an einem Dienstag in der Energie Schwaben Arena angesetzt sind. „Das ist nicht schön“, sagt Kreitl, verweist aber darauf, dass der Spielplan auf Grundlage einer in der vergangenen Woche in Kaufbeuren stattgefundenen Auslosung erstellt wurde - und die Ansetzungen somit per Zufall zustande kamen.

ESVK hat bereits 1351 Dauerkarten verkauft

Ebenfalls unglücklich: Rund um die drei Dienstags-Heimspiele des ESV Kaufbeuren spielen die Joker jeweils am Sonntag davor und Freitag danach ebenfalls zu Hause. Fans müssen sich also Tickets für drei Spiele binnen fünf Tagen leisten können. Außer sie haben Dauerkarten. Der Absatz dieser läuft in diesem Sommer bis dato gut. Am Mittwoch vermeldete der ESVK mehr Dauerkarten abgesetzt zu haben als 2022. 1351 Stück seien bereits über den Tresen gegangen. „Ihr seid einfach die Geilsten“, frohlockte der Klub auf seinem Instagram-Profil.

Die neue Mannschaft in Augenschein nehmen können alle Fans beim öffentlichen Showtraining am Freitag kommender Woche ab 18.45 Uhr. Die ersten Freundschaftsspiele bestreiten die Joker am dritten August-Wochenende bei einem Turnier in Meran.

Die Eckdaten der DEL2-Saison 2023/24

Start am Freitag, 15. September 2023, letzter Hauptrundenspieltag am 3. März 2024

Pre-Play-offs: Ab 6. März

Play-offs und Play-downs: Ab 13. März

Der DEL

Das letzte Play-Down-Spiel steigt spätestens am 9. April

