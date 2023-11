Das 4-Kilometer-Derby: Wie der VfB Durach das Landesliga-Duell gegen den FC Kempten angehen will

VfB Durach hat mit dem FC Kempten nach der 1:2-Hinspielniederlage noch eine offene Rechnung. Wie die Trainer ihre Teams auf das Derby vorbereiten.

03.11.2023 | Stand: 16:41 Uhr

Vier Kilometer Luftlinie liegen zwischen dem Offino-Stadion in Durach und dem Illerstadion in Kempten. Am Samstag (14 Uhr) ist der Sportplatz in Durach Schauplatz des zweiten Aufeinandertreffens zwischen dem VfB Durach und dem FC Kempten in der diesjährigen Landesliga-Saison.

Fußball-Landesliga: Derby zwischen dem VfB Durach und dem FC Kempten

Der VfB Durach (6. Platz/28 Punkte) könnte mit einem Sieg den FC Kempten (4./30) in der Tabelle überholen und will nach der Niederlage unter der Woche gegen Unterhaching II (2:3) wieder punkten. Kempten hingegen würde sich mit einem Dreier vom VfB absetzen und den Platz unter den Top Teams der Liga festigen.

Das Hinspiel entschied der FCK mit 2:1 für sich. Durachs Trainer Hans Jörg Nisseler zieht aber aus der Pleite gegen Haching II auch Positives. „Wir haben eine gute Leistung gezeigt und wollen daran anknüpfen. Leider haben wir uns nicht belohnt und mussten daher eine Heimniederlage einstecken“.

Tobias Seger steht dem VfB Durach wieder zur Verfügung

Sein Team sieht er nicht als Favorit an. „Kempten gehört zu den besten Teams der Liga. Wir wissen aber, dass wir auch gegen solche Gegner mithalten können, wenn wir uns auf unsere Stärken und die Duracher Tugenden konzentrieren und diese von Anfang an umsetzen. Daher werden wir uns nicht verstecken und alles dafür tun, drei Punkte zu holen“. Im Vergleich zu den Vorwochen kann Nisseler wohl wieder auf Tobias Seger als Offensiv-Option zurückgreifen.

Während Gastgeber Durach fleich zweimal hintereinander verloren hat (neben der Heimniederlage am Tag vor Allerheiligen gegen Unterhaching II zuvor auch beim FC Memmingen II mit 1:3), unterlag der FC Kempten überraschend zu Hause mit 0:2 gegen den TSV Aindling.

FCK-Spielertrainer Thilo Wilke: "Es geht auch ums Prestige"

Für FCK-Spielertrainer Thilo Wilke ist es von besonderer Bedeutung, dass sein Team im Derby eine angemessene Reaktion zeigt: „Ich erwarte, dass meine Mannschaft im Derby erneut Entschlossenheit und den unbedingten Willen demonstriert, das Spiel zu gewinnen. Um gegen den VfB zu bestehen, müssen wir die Räume klug besetzen und unser spielerisches Können auf den Rasen bringen.“ Letztlich geht es nicht nur um Punkte, sondern auch ums Prestige. (lho, dwe)