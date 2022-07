RSC Kempten ist am Samstag großer Favorit auf den deutschen Meistertitel

Nach Jonas Schmeisers Erfolg 2021 ist der RSC Kempten auch heuer wieder Favorit – trotz schwieriger Vorbereitung. Am Samstag geht’s in Schrambach-Sulgen rund.

22.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Kaum einer kann ihnen das Wasser reichen. Die Elite-Amateure des RSC Auto Brosch Kempten sind bei deutschen Kriterien seit Jahren das Maß der Dinge. Nahezu jedes Wochenende kommen für die Allgäuer Radsportler Siege und Podestplätze hinzu.

Doch die Chance, die starken Leistungen mit dem deutschen Meistertitel zu krönen, gab es lange nicht. Im vergangenen Jahr wurde erstmals nach drei Jahrzehnten wieder ein deutscher Kriterium-Meister gekürt. Wie sollte es anders sein, gewann ein Fahrer des RSC. Jonas Schmeiser ließ der Konkurrenz in Gießen keine Chance, sammelte bei den Sprintwertungen die meisten Punkte und siegte souverän.

Titelverteidiger Jonas Schmeiser zählt sich nicht zu den Favoriten

Dieses Jahr findet der Endlauf im Schwarzwald, genauer gesagt in Schramberg-Sulgen statt. Schmeiser gehört am kommenden Samstag aber nicht zu den großen Favoriten. Zu viele gesundheitliche Rückschläge musste er diese Saison verkraften. „Ich hatte immer wieder mit Infekten zu kämpfen, konnte nie wirklich konstant trainieren“, sagt Schmeiser. Ende Mai stieg er in die Saison ein und erst langsam kommt der Ausnahmefahrer wieder in Fahrt.

RSC Kempten will Titel als Mannschaft verteidigen

Noch rechtzeitig, um den deutschen Meistertitel zu verteidigen? „Das werden wir im Rennen sehen. Wir haben viele starke Fahrer am Start. Es ist völlig egal, wer von uns gewinnt. Wichtig ist, dass wir gewinnen“, sagt Schmeiser. Sein Ziel sei es, die Meisterschaft als Mannschaft zu verteidigen. „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren auch zusammen.“

Andreas Mayr gewann 2021 in Sulgen

Der Rundkurs in Sulgen liegt dem Team schon einmal. 2021 gewann RSCler Andreas Mayr dort einen Qualifikationslauf für die deutsche Meisterschaft. Die Strecke ist schnell, hat eine lange Zielgerade. Das komme laut Schmeiser vor allem Mayr und Dario Rapps entgegen. Mayr allein habe diese Saison schon zehn Siege eingefahren. „Das ist unser Vorteil gegenüber vielen anderen Teams. Wir sind extrem breit aufgestellt.“

Die Konkurrenz schläft allerdings nicht. Mehrere Mannschaften haben sich das Ziel gesetzt, dem RSC einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die stärksten Gegner seien laut Schmeiser die Fahrer von 54x11 sowie dem Team Colonia Kids. „Dazu kommen einige starke Einzelfahrer.“

Nur drei RSC-Fahrer starten bei der Generalprobe

Die Generalprobe in Roschbach (Rheinland-Pfalz) am vergangenen Wochenende verlief aber nicht optimal. Lediglich zwei RSC-Fahrer gingen am Samstag an den Start. Michael Wasserrab schaffte es auf Rang zwei. Tags darauf war auch Rapps mit dabei, der den Sieg im Zielsprint hauchdünn verpasste und ebenfalls Zweiter wurde. Schmeiser fuhr auf die Ränge zwölf und sieben.

Mit voller Besetzung soll es am Samstag im Schwarzwald für ganz oben reichen. Auf dem Rundkurs (1,6 Kilometer, 50 Runden) sind gleich acht RSC-Fahrer mit dabei.

Das RSC-Aufgebot für die deutsche Kriterium-Meisterschaft 2022

An den Start gehen Tim Schlichenmaier, Dario Rapps, Andreas Mayr, Michael Wasserrab, Florian Weber, Steffen Greger sowie Jan Dieteren und Titelverteidiger Jonas Schmeiser.

