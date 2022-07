So schätzt Profi Verena Wieder Deutschlands Chancen auf das EM-Finale ein

AZ-Expertin Verena Wieder spricht vor dem EM-Halbinale gegen Frankreich über die Stärken und Schwächen beider Teams. Entscheiden könnte das Umschaltspiel.

27.07.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Nach dem Sieg im Viertelfinale gegen Österreich (2:0) steht für die deutschen Fußball-Frauen erneut ein Nachbarschaftsduell an. Die DFB-Elf trifft im Halbfinale der Europameisterschaft in England am Mittwoch (21 Uhr, live im ZDF) auf Frankreich.

„Der Sieg gegen die Österreicherinnen war verdient, auch wenn sie viel Druck gemacht haben und sehr gute Chancen hatten“, sagt Verena Wieder, die die Auftritte der DFB-Elf für die AZ analysiert.

Nach dem Spiel hat die 22-Jährige mit ihrer Freundin Sydney Lohmann telefoniert. „Syd meinte auch, dass diesmal etwas Spielglück dabei war. Aber das haben sich die Mädels auch erzwungen.“

Verena Wieder: Umschalt-Momente könnten entscheiden

Der kommende Gegner Frankreich hat sich beim 1:0 gegen Titelverteidiger Niederlande unnötig schwer getan, wie Wieder findet. „Frankreich hat vor allem starke Offensivspielerinnen, gerade auf dem Flügel“, sagt die 22-Jährige aus Thalhofen, die für Bayer 04 Leverkusen spielt. „Aber nicht alle arbeiten richtig nach hinten mit.“ Entscheidend könnte also sein, wie das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg die Umschalt-Momente nutzt. „Schon gegen Spanien hat die Mannschaft gezeigt, dass sie auch ohne Ball gut agiert und in dieser Hinsicht sehr leidensfähig ist. Das kann ein wichtiger Punkt werden“, sagt Wieder.

Sonja Lux traut DFB-Team das Finale zu

Auch Sonja Lux (17) aus Türkheim, die für die zweite Mannschaft des FC Bayern München in der 2. Bundesliga spielt, traut der deutschen Elf gegen Frankreich einiges zu: „Das Finale ist drin.“ Und Gastgeber England habe man schließlich kürzlich schon einmal in Wembley geschlagen.

