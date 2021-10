Sitzt der Trainer noch fest im Sattel?

Nach der Vorrunde steht Bayernligist TSV Kottern auf einem Relegationsplatz. Für den Sportlichen Leiter Michael Feneberg gibt es in dieser Situation nur eines.

29.10.2021 | Stand: 11:45 Uhr

In Panik zu verfallen, davon ist Michael Feneberg (56) aktuell noch weit entfernt. Doch der Sportliche Leiter des Fußball-Bayernligisten TSV Kottern ist schon lange im Geschäft, und damit weiß er ganz genau um den Ernst der Lage, in der sich die Sankt Manger nach dem Ende der Vorrunde befinden: 18 Punkte aus 18 Partien, 21:31 Tore, Platz 14 und damit auf dem ersten Relegationsplatz im Kampf gegen den Abstieg, gerade mal drei Zähler vom ersten direkten Abstiegsplatz weg; nicht gerade berauschend, was Trainer Matthias Günes und seine Mannschaft vor dem Start in die Rückrunde am Samstag (beim FC Deisenhofen) anzubieten haben.

Die Alarmglocken klingeln aber nicht erst seit gestern beim Kultverein aus Sankt Mang, der mittlerweile seit sechs Jahren in der Bayernliga zu Hause ist. Nach gutem Start war Kottern in ein Loch gefallen, rappelte sich zwischenzeitlich heraus, um danach wieder reinzufallen.

Wie ist – angesichts der prekären Tabellensituation – die Gemütslage bei Ihnen und im Verein?

Michael Feneberg: Wir sind alle nicht glücklich. Wir hatten eine andere Zielsetzung vor der Saison. Zuletzt haben wir uns stets nach orientiert. Da wollten wir wieder hin. Das Ziel war, wie in der vergangenen Saison abzuschneiden. Davon sind wir aber aktuell weit entfernt. Das gilt nicht mehr. Wir sind uns bewusst, dass wir im Abstiegskampf stecken. Dies zu erkennen war ein Prozess, der aber jetzt in allen Köpfen drin ist. Es ist bei allen angekommen, dass wir uns jetzt auch mental mit dem Thema Abstieg beschäftigen.

Lesen Sie auch

Warum Alexander Methfessel bisher zufrieden ist Fußball

Mal angenommen, der schlechteste Fall tritt ein: Was würde der Abstieg für den TSV Kottern bedeuten?

Feneberg: Wir müssen zusehen, dass wir mit aller Macht da unten wegkommen. Wir spielen jetzt im sechsten Jahr in der Bayernliga. Ein Abstieg würde kaputtmachen, was wir uns in vielen Jahren hart erarbeitet haben.

Was sich Michael Feneberg noch vor der Winterpause erhofft

Vor der Winterpause stehen noch sechs Spiele an. Was erwarten Sie sich?

Feneberg: Wir müssen uns bis dahin ein Stück vom Relegationsplatz entfernen. Das wäre wichtig für die Zeit nach der Winterpause. Dann haben wir nur noch elf Spiele. Es wird bis zum Schluss ein Hauen und Stechen werden. Viele richtig gute Mannschaften sind mitgefährdet. Wir sind es nicht gewohnt, hinten zu stehen. Eins ist klar: Absteigen will keiner, zwei wird es aber treffen. Auch Schlusslicht Hallbergmoos ist noch nicht weg vom Fenster.

Könnte es sein, dass die Qualität des Kaders nicht ausreicht?

Feneberg: Der ist stark genug. Wir haben einige Spieler, die auch schon höherklassig gespielt haben.

Wo liegen dann die Baustellen?

Feneberg: Es stehen nicht alle Spieler zur Verfügung. Tim Buchmann zum Beispiel war Stammspieler in der Regionalliga bei Illertissen. Er hat eine Infektion am Schienbein und fällt bis zur Winterpause aus. Julian Feneberg hatte muskuläre Probleme. Mit seiner Mentalität ist er wichtig für uns. Armin Rausch kommt in dieser Saison einfach nicht in Tritt. Als Stürmer hat er noch kein Tor in dieser Saison erzielt. Er kann ein Unterschied-Spieler sein. Aber zuletzt hat er gezeigt, dass er so langsam aus dem Loch heraus kommt, in dem er lange war. Und wir hatten Corona-Fälle.

Zuletzt beim FC Ingolstadt 04 II war ja ein Aufwärtstrend zu erkennen. Wie zuversichtlich macht Sie das?

Feneberg: Da war viel Wille und Mentalität vorhanden, um sich das 0:0 zu erarbeiten. Das brauchen wir momentan. Es war so, wie ich es mir auch künftig wünsche.

TSV Kottern: Auch Matthias Günes ist gefordert

Ist Matthias Günes der Richtige, um Kottern vor dem Abstieg zu retten?

Feneberg: Er ist jung, engagiert, fleißig, akribisch. Vielleicht fehlt ihm ein Schuss Erfahrung in solchen Situationen. Wir wollen diese Saison erfolgreich hinter uns bringen und möglichst langfristig miteinander arbeiten. Das Ziel ist, mit Matthias Günes durch diese Durststrecke zu gehen. Klar ist aber auch, dass wir Erfolge brauchen.

Weg vom Sportlichen. Angesichts der aktuellen Diskussion, die Joshua Kimmich vom FC Bayern München losgetreten hat: Wie gehen Sie in Sachen Impfung mit Ihrer Mannschaft um?

Feneberg: Darüber wird bei uns offen kommuniziert. Der Verein hat eine Empfehlung ausgesprochen, sich impfen zu lassen. Der Großteil ist geimpft. Ich sehe es so: Passt das, wenn Zuschauer mit der 2G-Regel ins Stadion dürfen, aber Ungeimpfte auf dem Platz stehen?