Den Platz an der Sonne will der TSV Westendorf behalten

Der TSV Westendorf steht an der Tabellenspitze der Oberliga. Nun liegen entscheidende Wochen vor den Ostallgäuern. Dabei steht auch ein Talent im Fokus.

29.10.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Für die Ringer des TSV Westendorf läuft es gerade optimal. Nach dem 37:0-Kantersieg in der bayerischen Oberliga gegen die Bundesliga-Reserve des SV Wacker Burghausen haben die Athleten aus dem Ostallgäuer Ringerdorf die Tabellenführung übernommen. Mit dem Kampf gegen den TV Geiselhöring am Samstagabend stehen für den TSV auch die Wochen der Entscheidung an.

TSV Westendorf gelingt Kunststück in der Ringer-Oberliga

Schon am vergangenen Kampftag schaffte der TSV ein mehr als kurioses Kunststück, als sie Schlusslicht Burghausen beim 37:0 regelrecht zerlegten. Dabei gab Westendorf in allen Kämpfen keinen technischen Punkt ab. Dass die Ostbayern aber nicht gerade konkurrenzfähig sind, zeigt der Blick auf die Tabelle. „Sie mussten laut BRV-Statuten in die Oberliga aufsteigen, obwohl sie gar nicht wollten“, sagt Westendorfs Freistil-Cheftrainer Matthias Einsle. Dennoch sei dieser Erfolg in der Historie des TSV einmalig. „Ich hätte mir trotzdem lieber spannende Kämpfe für meine Jungs gewünscht“, sagt Einsle.

Das erwartet die Ostallgäuer beim Kampf in Geiselhöring

Mehr Spannung dürfte dafür der letzte Vorrundenkampf in Geiselhöring bieten. Mit den Neuzugängen Joni Tskhadaia und Ramaz Silagava haben die Niederbayern in den leichten Gewichtsklassen zwei absolute Siegringer in ihren Reihen. „Es wird durch die Bank ein enger und schwieriger Kampf. Zu verlieren haben wir nichts. Wir schauen einfach, was geht“, sagt Einsle. Geiselhöring unterlag am vergangenen Samstag beim SC Anger mit 14:15 und kassierte die erste Saisonniederlage.

Niklas Steiner gehört zu den größten Talenten des TSV Westendorf

Ob nun gleich die zweite Niederlage folgt, liegt auch an den Westendorfern. Die Ostallgäuer haben mit Niklas Steiner einen weiteren aufstrebenden Athleten im Kader. Steiner, der dem Kader des Deutschen Ringer-Bundes (DRB) angehört, feierte am vergangenen Wochenende seinen ersten Sieg in der Oberliga. „Dass ich den Sprung geschafft habe, freut mich sehr und motiviert mich“, sagt Steiner. Das 17-jährige Nachwuchstalent wird in den kommenden Wochen häufiger unterwegs sein – beim Stützpunkttraining in Nürnberg oder beim Kaderlehrgang in Heidelberg. Der TSV-Vorsitzende Robert Zech ist von Steiner begeistert: „Ich freue mich sehr für ihn. Es macht mich außerordentlich stolz. Für ihn geht die Arbeit aber jetzt erst richtig los.“

TSV Westendorf: Richtungsweisende Wochen stehen an

Der TSV Westendorf hat mit den beiden Auswärtskämpfen in Geiselhöring und eine Woche später in Anger zwei schwere Brocken vor der Brust. Griechisch-Römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner spricht von richtungsweisenden Kämpfen. Steiner, der heuer seine Premiere in der Oberliga feiert, zeigt sich ehrgeizig: „Wir wollen gemeinsam aufsteigen. Wenn wir so weitermachen, dann schaffen wir auch das.“

Lesen Sie auch

Ringen TSV Westendorf „Einfach nur sensationell“ - TSV überrollt Burghausen II

Lesen Sie auch: Warum das Ringer-Derby in Kempten deutschlandweit etwas Besonderes ist