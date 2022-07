Die Sorgen im Fußball-Kreis Allgäu werden nicht weniger

Corona hat im Allgäuer Fußball Spuren hinterlassen. Bei Tagung in Haldenwang sind Nachwuchsprobleme ein Thema. Bei Schiris und Frauen sieht’s nicht besser aus.

23.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Haldenwang Irgendwann einmal galt mal die Regel, dass eine Fußball-Tagung nicht länger als 90 Minuten dauern sollte. Klar, macht Sinn. Bei der ersten Spielgruppentagung nach der Pandemie gingen Funktionäre des Kreises Allgäu und die knapp 300 Delegierten im proppenvollen Saal des Sportzentrums in Haldenwang (Oberallgäu) aber in eine fast 30-minütige Verlängerung. Zu viel gab es in Rück- und Ausblicken zu berichten. Wir lassen die Höhepunkte der Tagung in einer Art Spielbericht Revue passieren und fassen hier schon mal kurz zusammen: „Der Allgäuer Fußball hat Baustellen, teilweise richtig große ...

