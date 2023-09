Die Statistik zeigt: Hier hapert es bei den Allgäu Comets noch

Die Zahlen nach dem Ende der GFL-Hauptrunde zeigen: Durch die Luft sind die Allgäu Comets gefährlicher als am Boden. Und es gibt weitere Erkenntnisse.

13.09.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Am Ende war sogar der Titel in der Südstaffel der German Football-League (GFL) für die Allgäu Comets zum Greifen nahe. 18:6 lautete die Bilanz der Kometen nach den zwölf Spielen der regulären Saison. Auf denselben Punktestand kommen auch die Schwäbisch Hall Unicorns (Platz eins) und der Tabellendritte Saarland Hurricanes. Die Touchdown-Statistik in den direkten Duellen gab den Ausschlag für die Endplatzierungen. Mit dem zweiten Platz haben sich die Comets das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale gesichert. Am 23. oder 24. September kommt es zum Duell gegen die New Yorker Lions Braunschweig. Zuvor lohnt sich ein Blick auf die Statistiken der Hauptrunde, um Stärken und Schwächen der Kemptener einzuschätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.