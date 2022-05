Die Unbesiegbaren: Juniorinnen des VfB Durach nicht zu stoppen

Die U17-Juniorinnen des VfB Durach wurden Meister in der Bezirksoberliga. Zwei Spiele vor Saisonende sind sie noch ungeschlagen: 13 Siege, ein Remis.

Das Gefühl einer Niederlage dürfte für die Spielerinnen der U17 des VfB Durach mittlerweile ein unbekanntes sein. Bislang gewannen sie 13 von 14 Ligaspielen, eine Partie ging unentschieden aus. Am vergangenen Spieltag brachten die Juniorinnen beim FC Augsburg die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und damit den Aufstieg in die Landesliga in trockene Tücher.

Trotz dominanter Saison: Trainer sieht Verbesserungspotenzial

An den letzten beiden Spieltagen der Saison erwartet Durach den TSV Schwaben Augsburg III und den SV Wattenweiler. Wie überlegen der VfB die Saison bislang dominierte, zeigen unter anderem Siege mit 16:0 und 9:2. „Wir wussten, dass wir einen guten Kader haben. Mit solch einer Saison hätten wir allerdings nicht gerechnet“, sagt Trainer Reiner Rahn (54). „Unser großer Vorteil gegenüber den anderen Teams ist die Kaderbreite. Wir haben auf jeder Position mindestens zwei Spielerinnen auf gleich hohem Niveau“, sagt Rahn. Er legt großen Wert auf Offensiv-Fußball, auch der Einsatz und die Kommunikation auf dem Platz müssen stimmen: „Mir ist wichtig, dass auch abseits des Balles viel Bewegung im Spiel ist. Hier haben wir noch Verbesserungspotenzial.“

Trainingslager in Meran/Italien: "Höhepunkt der Saison"

Neben der Möglichkeit, die Saison ungeschlagen zu Ende zu bringen, sei auch die geringe Anzahl an Gegentoren (neun) ein besonderer Ansporn. Maßgeblich daran beteiligt ist Torhüterin und Kapitänin Juenna Fiola: „Ich würde unser Team als selbstkritisch bezeichnen. Wir sind selten zufrieden und versuchen uns dauernd zu verbessern. Außerdem verstehen wir uns alle gut, es kommt sehr selten zu Streitigkeiten.“ Diese Team-Chemie wurde vor allem in den Osterferien gestärkt. Mitte April reiste der VfB für ein dreitägiges Trainingslager nach Meran/Italien. „Neben der Meisterschaft war es der Höhepunkt der Saison. Dieser Ausflug hat dem Team richtig gutgetan und einen immensen Schub für die entscheidenden Spiele gegeben“, sagt Rahn.

Seit 2020 wird beim VfB Durach Fußball auch für Mädchen und Frauen angeboten. Damals gingen die U16- und U17-Juniorinnen an den Start. Seit 2021 gibt es zudem ein Frauen-Team und eine Aufbaugruppe. Rahn: „Wir legen großen Wert auf den Frauen-Fußball. Mit unseren verschiedenen Teams möchten wir sicherstellen, dass jede, die Lust auf Fußball hat, bei uns spielen kann.“ Während andere Vereine nicht mehr in der Lage sind Teams zu stellen, schließen sich dem VfB immer mehr Spielerinnen an. „Im Nachhinein würde ich sagen, dass es die beste Entscheidung war, zum VfB zu wechseln. Die vergangenen Jahre haben großen Spaß gemacht, das Team ist mir richtig ans Herz gewachsen“, sagt Fiola. Die Kapitänin ist eine von vielen Spielerinnen, die nach dieser Saison altersbedingt den Schritt zu den die Frauen gehen wird. „Es ist enorm wichtig, dass wir noch mehr Fußballerinnen begeistern und für unser Team gewinnen“, sagt Rahn.

Bessere Trainingsmöglichkeiten: Pläne werden ausgearbeitet

Dass der VfB ab der nächsten Saison die einzige Großfeld-Mannschaft der Allgäuer B-Juniorinnen stellen wird, dürfte ein starkes Argument sein. In der Landesliga wartet außerdem eine Herausforderung auf die Juniorinnen. Trainer Rahn erwartet „ein bis zwei Topteams, die sich oben absetzen werden“, rechnet aber insgesamt mit einer „ausgeglichenen und umkämpften Liga“.

Zur Saisonvorbereitung ist wieder ein Trainingslager in Meran geplant. Um im Allgäuer Frauen-Fußball attraktiv zu bleiben, erhoffen sich die Verantwortlichen verbesserte Trainingsmöglichkeiten. Aktuell müssen die drei Teams oftmals auf einem Platz trainieren. „Der gesamte Verein steht hinter unserer Abteilung. Pläne für verbesserte Trainingskonditionen werden ausgearbeitet“, ist Rahn optimistisch.

