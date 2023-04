Diese Allgäuer mischen in den DEL-Play-offs mit

In der DEL-Halbfinalserie zwischen Ingolstadt und Mannheim geht es rund. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, ist durch – auch einige Kaufbeurer haben die Chance dazu.

05.04.2023 | Stand: 15:55 Uhr

Seit dem frühen Play-off-Aus vor gut zwei Wochen befindet sich der Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren in der Sommerpause. Wer sein rot-gelbes Blut dennoch weiter in Wallung bringen möchte, ist derzeit bei der DEL-Halbfinalserie zwischen Ingolstadt und Mannheim richtig. In dieser mischen streng genommen sechs ehemalige Joker mit. Dazu gehören mit Tim Wohlgemuth, Markus Eisenschmid (Mannheim) und Philipp Krauß (Ingolstadt) drei Profis, die auch wirklich den ESVK-Nachwuchs durchlaufen haben. Mit Stefan Loibl (Adler) und Fabio Wagner (Panther) stehen zwei auf dem Eis, die einst über Förderlizenzen für den ESVK spielten – und auch der Kanadier Maury Edwards (Ingolstadt) begann seine deutsche Eishockey-Zeit 2013 an der Wertach. Seit Dienstagabend führen die Adler nach dem 2:1-Sieg in Ingolstadt die Best-of-Seven-Serie nun mit 2:1 an, am Donnerstag folgt die nächste Partie in Mannheim.

