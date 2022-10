Der lange Weg zum Alii Drive: Diese Allgäuer nehmen am Ironman 2022 teil

Zum ersten Mal bei der Ironman-WM auf Hawaii finden die Triathlon-Rennen an zwei Tagen statt. Wie sich die Ausdauer-Athleten aus dem Allgäu vorbereitet haben.

05.10.2022 | Stand: 17:05 Uhr

Es herrscht Hochbetrieb auf Hawaii. Es ist Ironman-Zeit. Über 5000 Triathletinnen und Triathleten haben sich für die WM qualifiziert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Höhepunkts einer jeder Triathlon-Saison wird es auf der Hauptinsel Big Island zwei Rennen geben, an diesem Donnerstag angeführt von den Profi-Frauen, am Samstag von den Profi-Männern. Nachdem die WM auf Hawaii 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgefallen war, lässt Veranstalter Ironman die doppelte Teilnehmeranzahl an statt der üblichen 2500 zu. Der Titel aus dem Vorjahr wurde bei einer Nachhol-Veranstaltung im Mai dieses Jahres in St. George im US-Bundesstaat Utah vergeben. Nach dem 3,86 Kilometer langen Schwimmen im Pazifischen Ozean geht es auf die 180,2 Kilometer lange Rad- und 42,2 Kilometer lange Laufstrecke, an deren Ende sich das ersehnte Ziel auf dem legendären Alii Drive befindet

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.