Diese Promis lockte Tennis-Star Alexander Zverev ins Allgäu

Alexander Zverev liefert sich mit Bruder Mischa ein Showmatch für den guten Zweck. Mit dabei sind bekannte Promis – einer davon tritt mit der Bratpfanne an.

21.11.2023 | Stand: 19:49 Uhr

Nachdem er vergangene Woche bei den ATP-Finals in Turin den Weltranglisten-Zweiten Carlos Alcaraz ausgeschaltet und nach Niederlage gegen Daniil Medwedew trotzdem frühzeitig ausgeschieden war, ist für Tennisstar Alexander Zverev aus Hamburg Urlaub angesagt. Doch vor seiner Reise an die Südsee machte der Olympiasieger von 2021 noch einen Abstecher ins Allgäu: Im Tennishotel Tannenhof in Weiler-Simmerberg trat der 26-Jährige vor knapp 200 Fans in einem Showmatch gegen Bruder Mischa (36) an, der früher ebenfalls Profi war. Mit zum Tross gehörte auch Alexander Zverevs Freundin Sophia Thomalla, die als Model, Moderatorin und Influencerin nicht weniger bekannt ist. Allein bei Instagram hat sie mehr als 1,3 Millionen Follower.

