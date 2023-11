ESC Kempten bekommt es mit Dorfen und Dingolfing zu tun

Mit dem formstarken ESC Dorfen und dem heimstarken EV Dingolfing warten zwei deftige Aufgaben auf den ESC Kempten in der Eishockey-Bayernliga.

16.11.2023 | Stand: 16:45 Uhr

Anstrengende Wochen liegen vor dem ESC Kempten in der Eishockey-Bayernliga. Bis Heiligabend stehen zehn Spiele für die Mannschaft von Trainer Sven Curmann an. Zunächst treffen die Sharks am Freitag (19.30 Uhr) zuhause auf den ESC Dorfen, ehe am Sonntag (18 Uhr) das Auswärtsspiel beim EV Dingolfing auf dem Programm steht.

ESC Kempten trifft auf Dorfen und Dingolfing

Im Heimspiel gegen das runderneuerte Team aus Dorfen setzt der ESC Kempten in der heimischen ABW-Arena wieder auf die Unterstützung der Fans. Zum „Blaulichtspiel“ am vergangenen Sonntag gegen den TSV Peißenberg (3:4) kamen 1314 Zuschauer ins Eisstadion. Die positive Wirkung der Fans hatte auch Curmann in den letzten Wochen immer wieder betont.

Nach dem Abstieg des Nachbarn aus Waldkraiburg in die Landesliga wechselten mit Florian Brenninger, Thomas Rott, Florian Maierhofer und Michal Popelka gleich vier namhafte und erfahrene Bayernliga-Spieler nach Dorfen. Dazu kam Lynnden Pastachak vom letztjährigen Oberligisten Klostersee zu den Piraten. Mit Randy Neal ist ein erfahrener Trainer für den hochkarätigen Kader verantwortlich.

Eishockey-Bayernliga: Sharks haben noch zehn Spiele bis Heiligabend

Nach ausgeglichenem Saisonstart hat Dorfen zuletzt mit drei Siegen in Folge gegen Amberg, Pfaffenhofen und Schweinfurt Fahrt aufgenommen. Mit neun Punkten halten die Oberbayern den Anschluss ans Mittelfeld und richten den Blick in Richtung Playoff-Plätze. Besonderes Augenmerk muss die Sharks-Defensive am Freitag auf die beiden Kontingentstürmer Pastachak und Popelka sowie Thomas Vrba legen, die gemeinsam bereits 42 Scorerpunkte erzielt haben.

Mauro Seider trifft mit dem ESC am Wochenende auf Dorfen und Dingolfing. Bild: Ralf Lienert

Einen Punkt mehr als Dorfen weist Aufsteiger Dingolfing auf. Die Niederbayern bestechen bisher vor allem durch ihre Heimstärke – alle zehn Punkte wurden zuhause geholt. Dabei zwang Dingolfing unter anderem den letztjährigen Meister Königsbrunn in die Verlängerung. Trainer Bernie Englbrecht hat eine gesunde Mischung aus gestandenen Spielern und jungen hungrigen Talenten zu einer guten Einheit geformt, die auch dem ESC Kempten das Leben schwer machen wird. (has)

Kids on Ice Day beim ESC Kempten

Beim Kids on Ice Day begrüßt der ESC Kempten am Samstag junge Schlittschuhläufer zum Eishockey-Schnuppertraining.

Unter anderem geht es dabei mit Trainern und Spielern der Bayernliga-Mannschaft auf das Eis (9 bis 10 Uhr), dabei wird die Ausrüstung der Eishockey-Spieler erklärt. Von 11 bis 13 Uhr findet ein U9-Turnier mit dem ESC Kempten, ESV Kaufbeuren, EV Füssen und ERC Sonthofen statt.

Nach dem öffentlichen Lauf (13.30 bis 15.30 Uhr) findet zum Abschluss des Aktionstags ab 17 Uhr das Duell der Sharks-U15 gegen den EV Königsbrunn statt.