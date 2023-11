Eishockey-Bayernliga: ESC Kempten besiegt EHC Königsbrunn mit 4:1

Gegen die Top-Teams tat sich der ESC Kempten bislang schwer. Nun klappte es mit einem 4:1 gegen den letztjährigen Meister. Auch weil Danny Schubert glänzend hält.

25.11.2023 | Stand: 01:05 Uhr

Mit dem fünften Sieg im siebten Heimspiel hat der ESC Kempten in der Eishockey-Bayernliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Vor lediglich 625 Zuschauern - eine Stunde vor Spielbeginn am Freitagabend (24. November 2023) war ein starker Schneesturm über Kempten und Umgebung hinweggefegt - erarbeitete sich das Team von Trainer Sven Curmann gegen den letztjährigen Bayernliga-Meister EHC Königsbrunn mit einer beeindruckenden kämpferischen Leistung einen verdienten 4:1-Erfolg und kletterte in der Tabelle zwischenzeitlich auf Platz vier. Für den ESC war es - nach den knappen Heimniederlagen gegen die Spitzenteams Erding (1:3) und Peíßenberg (3:4) - der erste "große" Erfolg in dieser Saison vor heimischem Publikum. Entsprechend groß war die Freude hinterher bei Spielern, Verantwortlichen und Fans.

ESC-Torhüter Schubert zeigt glänzende Reflexe

Nach einem torlosen und etwas zerfahrenen ersten Drittel hatte Kemptens Torhüter Danny Schubert Anfang des Mittelabschnitts drei höchst knifflige Situationen zu überstehen, um die Gästeführung zu vermeiden. Mit Gelassenheit, glänzenden Reflexen und einer gehörigen Portion Glück hielt der 33-Jährige das Kemptener Tor sauber. Während die Königsbrunner noch den vergebenen Chancen nachtrauerten, klingte es zum ersten Mal im vom Ex-Kemptener David Blaschta gehüteten Königsbrunner Kasten. Michel Limböck (lesen Sie hier mehr über den neuen ESC-Verteidiger) hatte von der blauen Linie abgezogen und Jakub Bitomsky die Scheibe entscheidend abgefälscht. Die 1:0-Führung war nicht unverdient, aber doch glücklich, zumal nur zwei Minuten später auch Gästestürmer Marco Sternheimer das Pech am Schläger klebte und er eine hundertprozentige Chance nicht verwerten konnte.

Kaltschnäuziger waren da die Kemptener. Eine Sekunde vor Ablauf eines Überzahlspiels

Das Spiel im Stenogramm

ESC Kempten - EHC Königsbrunn 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)