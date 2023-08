Dieter Baur aus Altusried zeigt Leidenschaft auf dem Kutschbock

Dieter Baur aus Altusried gewinnt mit seinen beiden Pferden die schwäbische Meisterschaft im Gespannfahren. Was hinter seinem Erfolgsrezept steckt.

24.08.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Wikipedia, das Internet-Lexikon, weiß nicht sonderlich viel über Höselhurst, den Ortsteil des Marktes Neuburg an der Kammel im schwäbischen Landkreis Günzburg. Nur das hier: Dass der Ort 1987 gerade mal 75 Einwohner hatte, am rechten Ufer der Günz liegt und von der parallel zur Günz verlaufenden Kreisstraße GZ 19 durchquert wird.

Dabei hat Höselhurst sogar bundesweit Bekanntheit erreicht. Die rührigen Mitglieder der Fahrerfreunde Kammeltal haben schon mehrere hochkarätige Meisterschaften im Pferdesport veranstaltet, darunter auch deutsche Meisterschaften. Diesmal waren es Bezirksmeisterschaften im Kutschenfahren, an denen auch Dieter Baur aus Altusried teilnahm. Der 44-Jährige von den Fahrsportfreunden Allgäu gewann bei den schwäbischen Meisterschaften den Titel in der Kategorie „Pferde Zweispänner“.

Wie sich Dieter Baur auf den Wettkampf vorbereitet

Fünf bis sechs Mal trainiert Baur pro Woche, Gespannfahren gehört seit seinem zehnten Lebensjahr zu seinen größten Hobbys. Seine Leidenschaft auf dem Kutschbock ist ebenso groß wie das Einfühlungsvermögen und das Verständnis für seine beiden vierbeinigen Partner Amistosa und Torissa. Die Kommunikation, die nur über die Leinen und die Stimme möglich ist, funktioniert nur dann gut, wenn Fahrer und Pferde einander vollkommen vertrauen. Nach Ansicht der Wertungsrichter waren in Höselhurst gut trainierte Pferde mit hoher Qualität am Start.

Pferdesport im Allgäu: Hohe Anforderungen an Tier und Mensch

Diese Voraussetzungen waren auch notwendig, um den hohen Anforderungen an Tier und Mensch gerecht zu werden – bei der schwäbischen gleich in den drei Teilwettbewerben Dressur, Gelände- und Hindernisfahren. Die bayerische Meisterschaft will Baur nächstes Jahr angehen, weil seine Pferde erst acht Jahre alt seien und sich jetzt erst mal eine Pause verdient hätten.

Fünf bis sechs Mal pro Woche trainierte Dieter Baur mit seinen Pferden Bild: Baur

Baur hat seine Leidenschaft für den Pferdesport auch schon an seine zwei Töchter weitergegeben. Die zehnjährige Laura probiert sich gerade bei den ersten WBO-Turnieren und auch die achtjährige Nataly zeigt großes Interesse, es dem Papa gleichzutun.